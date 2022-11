Bufera su The Crown: il principe Filippo ha tradito Elisabetta? | “È un bel dramma”

A pochi giorni dall’uscita dell’attesissima quinta stagione di “The Crown”, parlando del principe Filippo e della sua amica Penny Knatchbull, l’ex addetto stampa della regina ha chiarito tutte le voci sui “presunti tradimenti”.

Per i motivi che tutti noi conosciamo molto bene, la quinta stagione di “The Crown” – disponibile da pochi giorni su Netflix – era già attesa da tutti i fan della serie che non vedevano l’ora di saperne di più del matrimonio in crisi tra Carlo e Diana e del ruolo di Camilla all’ombra per tutti gli anni Novanta. Con la morte della regina Elisabetta, l’hype attorno alla nuova stagione è solo aumentato.

Ovviamente, però, per quanto si tratti di una serie storica abbastanza fedele “The Crown” ha comunque delle parti romanzate che si discostano dalla realtà dei fatti. Proprio per questo, Dickie Arbiter, l’ex addetto stampa della regina, ha parlato in tv della quinta stagione, discutendo proprio di finzione e realtà nella serie.

Ma non solo. Dickie Arbiter ha avuto anche modo di spiegare meglio e approfonditamente le presunte voci di tradimento del defunto principe Filippo. In tutti questi anni, pur non essendoci mai stata una certezza granitica attorno, a differenza di quanto accaduto con Carlo e Diana, il principe Filippo avrebbe avuto diverse relazioni extra coniugali, tutte perdonate da Elisabetta.

E una di queste pare riguardi proprio Penny Knatchbull, confidente di lunga data del principe, al punto da far sospettare a Netflix che tra i due ci fosse qualcosa di più di una semplice amicizia. Come riportato dal ‘Mirror’, parlando del principe Filippo e della sua amica Penny Knatchbull nella serie, Arbiter ha spiegato: “Penny aveva perso sua figlia ed era completamente smarrita e …”

Cosa è successo davvero tra il principe Filippo e Penny Knatchbull?

L’ex addetto stampa della regina, ha poi aggiunto come la produzione di The Crown ci abbia visto più del dovuto tra il principe Filippo e Penny Knatchbull. “Hanno inserito questa scena di fantasia di Penny mentre mostra una carrozza in uno dei loro cortili, cosa che non è mai accaduta”. Ma non finisce qui il racconto di Dickie Arbiter.

“È un bel dramma, ecco di cosa si tratta… Non dovreste credere ai dialoghi inventati di sana pianta, così come ad alcuni eventi”. E su Penny Arbiter sottolinea che: “Anche lei si interessava alle carrozze, avevano un interesse comune, c’era una differenza di età di 30 anni. Era impossibile che tra i due ci fosse qualcosa di più di una semplice amicizia”.

“Il principe Filippo, è stato sempre accusato, soprattutto durante gli anni ’50 e ’60 sui giornali francesi, di essere un donnaiolo e di avere relazioni prima con un’attrice, poi con un’altra e poi ancora con una ballerina”, ha chiarito Dickie Arbiter. Eppure, per l’addetto stampa non ci sono dubbi e sconfessa così ancora la ricostruzione poco accurata degli autori di “The Crown”.

“Era un uomo di bell’aspetto, le donne si innamoravano di lui quando lo vedevano in uniforme. Ma una cosa è certa: il principe Filippo si è limitato al massimo a flirtare, senza mai andare oltre”.