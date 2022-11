“Feci il provino per Amici e rosicai quando…”: le confessioni clamorose di Di Battista

Dal rapporto con Di Maio fino al provino (fino ad oggi nascosto) per entrare ad Amici, le confessioni di Alessandro Di Battista nel programma più irriverente di tutti: le Belve

Non mancano certo spunti di conversazione nell’intervista di Alessandro Di Battista, che a Le Belve si lascia andare a confessioni di varia natura, alcune di queste inimmaginabili.

Fra tutte impossibile ignorare la sua confessione riguardante il provino fatto da Amici, ma non mancano anche rivelazioni sul suo rapporto con Luigi Di Maio.

D’altronde dallo stesso format del programma, condotto dalla provocatoria Francesca Fagnani, non ci si poteva aspettare altro.

“Ho partecipato a un provino per Amici e…”: la confessione di Di Battista a Belve

Fra politica e rapporti lavorativi non potevano mancare domande sulla vita privata.

“A un certo punto fai il provino per Amici di Maria De Filippi”, gli ricorda la conduttrice, ed è in quel momento che Alessandro Di Battista ha raccontato a Belve la verità: “Verissimo, ho anche ballato la salsa con la Brescia” – spiega – “ma non mi presero”.

Immancabile, poi, il riferimento al suo passato politico e al rapporto con Luigi Di Maio.

“Agli Stati Generali prendo il triplo dei voti di Di Maio, ma non vengono pubblicati, volutamente”, denuncia l’ex pentastellato.

“Furono i miei ex colleghi a cercare in ogni modo di evitare che Di Battista diventasse il capo politico, con l’idea: ‘noi eleggiamo Conte così Conte sistema Di Battista e poi noi controlliamo Conte’. Invece è stato Conte a far fuori loro”.

L’ospite della Fagnani rivela poi di aver ricevuto parecchie proposte da ogni parte della politica, “da tutti”, chiarisce, “anche da Fratelli d’Italia”, da tutti tranne che dal PD e dal Movimento Cinque Stelle.

“Come mai non ha fondato un suo movimento politico? Gli è mancato il coraggio?”, chiede la Fagnani, a cui Di Battista risponde: ”

“Non si tratta di paura, se non costruisci adeguatamente dal basso, poi fai la fine di tante liste che hanno preso l’1%”, tirando palesemente una frecciatina avvelenata all’ex collega Di Maio.

Sulla scelta di non candidarsi nel 2018, invece, riconosce di aver fatto un grande errore:

“Quando tu esci, poi difficilmente ti fanno rientrare – ha raccontato a “Belve” l’ex pentastellato -.

Di Battista fa poi un’altra confessione sul rapporto con Luigi Di Maio.

“Quando portavo mio figlio in piscina passavo sotto la farnesina e sapevo che c’era Luigi. Una parte di me rosicava, lì ci sarei potuto stare io, poi passa il tempo e quando tu capisci che hai seminato riconosci che alcune scelte che ti penalizzano da un lato, ti premiano dall’altro”.

Quel che è certo è che oggi Di Battista ha deciso di lasciare la politica.

La delusione dall’esperienza del Movimento Cinque Stelle lo ha scottato troppo, e in nessuno degli schieramenti attualmente potrebbe entrare per portare valore aggiunto.

Ed è sempre meglio che fare la fine di Di Maio.