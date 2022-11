Non è stato un malore | Che cosa è successo davvero all’imprenditore trovato morto in auto

Quello che sembrava essere un decesso conseguente ad un malore è in realtà ben altro. Dopo approfondite indagini è stato risolto il giallo della morte di Angelo Bonomelli

Il suo cadavere era stato scoperto sul sedile del conducente di un suv di sua proprietà, in un parcheggio del comune di Entratico, in provincia di Bergamo. E stando alle prime ipotesi il decesso poteva essere sopraggiunto a causa di un malora fatale; ma qualcosa non tornava e per questo le forze dell’ordine hanno condotto approfondite indagini che hanno consentito, dopo circa tre giorni, di arrivare alla verità e risolvere il giallo. Ed i retroscena sono a dir poco agghiaccianti: Angelo Bonomelli, l’imprenditore trovato esanime nel suo veicolo lo scorso 8 novembre, sarebbe stato ucciso. Inizialmente si è pensato al malore perchè la scena non lasciava presagire ad un decesso violento, anche in virtù del fatto che la vittima aveva 80 anni. Ebbene le cose sono andate in modo molto diverso e l’epilogo dell’intensa attività investigativa condotta nelle ultime 72 ore non fa che confermarlo: quattro persone sono finite in manette, arrestate con l’accusa di omicidio e rapina in concorso.

Morte di Angelo Bonomelli, risolto il giallo: non è stato un malore

Angelo Bonomelli sarebbe stato dunque ucciso, ma prima lo avrebbero narcotizzato per rapinarlo. Da quì l’assenza di evidenti segni di lesione sul suo corpo, come accertato dalla scientifica e dai carabinieri della compagnia di Bergamo. I militari hanno cominciato ad indagare a partire dalla notte dell 8 novembre in merito al decesso dell’imprenditore bergamasco; è stato il figlio Angelo Bonomelli, a sporgere denuncia, preoccupato dal mancato rientro del padre. Immediatamente sono state avviate le ricerche che hanno permesso di rintracciare il suv ed il cadavere dell’anziano. A quel punto sono stati raccolti gli indizi, alcuni dei quali sono sembrati anomali e difficilmente ricollegabili ad un malore. Ad esempio il fatto che lo smartphone della vittima non fosse presente e così l’orologio in oro (dal quale peraltro non si separava mai); anche il portafoglio era vuoto.

Cosa è emerso nel corso delle indagini

La Procura della Repubblica di Bergamo si è occupata di coordinare l’attività investigativa, che ha portato all’esatta ricostruzione della dinamica degli eventi. Sarebbe accaduto tutto il 7 novembre: Bonomelli si era recato in un bar per l’incontro con un 33enne allo scopo di discutere del rilancio delle terme di sua proprietà a Sant’Omobono Terme, nella Bergamasca, con una adeguata strategia social. l’incontro è iniziato nel tardo pomeriggio e successivamente sono arrivate altre tre persone ovvero due giovani disoccupati di 23 e 24 anni ed un pensionato 68enne. Si tratta di tre italiani (una è una donna) noti alle autorità per reati contro il patrimonio e residenti nella Bergamasca. Uno di loro gli avrebbe offerto una bevanda sciogliendo al suo interno una sostanza narcotizzante e, dopo aver parlato all’esterno del locale l’80enne ha accusato un malore.

Quattro complici arrestati

I 4 lo hanno portato nel suv poco distante ed uno di loro ha guidato il veicolo fino ad un vicino parcheggio pubblico mentre i complici lo hanno seguito con un’altra auto. A quel punto hanno prelevato contanti e preziosi per poi darsi alla fuga. Gli indizi hanno però permesso di identificarli tutti ed i militari si sono presentati presso le loro case. La cassa dell’orologio è stata successivamente trovata presso un compro oro della zona mentre il cellulare della vittima era nell’abitazione di uno dei quattro. Sono stati tutti portati in prigione mentre la salma dell’imprenditore è stata portata nell’obitorio del nosocomio di Bergamo dove è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.