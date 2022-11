Occhio al Mako: è saltato su una barca in mare aperto | “È stato sconvolgente”

Hanno vissuto attimi di paura i passeggeri e lo skipper di un imbarcazione che si trovava in mare aperto quando improvvisamente si sono ritrovati un enorme squalo a prua

Doveva essere una giornata di tranquillità e gradevoli emozioni in mare aperto ma si è trasformata in una vera scarica di adrenalina per alcune persone uscite al largo per una battuta di pesca. Tutto è accaduto in una frazione di secondi davanti agli occhi increduli di coloro che si trovavano a bordo dell’imbarcazione dello skipper Ryan Churches, proprietario di Churchy’s Charters a Whitianga nel Coromandel. Proprio lui peraltro ha filmato l’inaspettata scena che ha lasciato tutti a bocca aperta e momentaneamente spaventati dal momento che non è certo qualcosa che accade tutti i giorni.

Attenti al Mako, è saltato fuori dal mare davanti ai natanti increduli

Mentre la barca si trovava al largo del litorale di Whitianga, improvvisamente dalle acque è uscito qualcosa di enorme e molto pesante che è andato a ‘depositarsi’ a prua dell’imbarcazione. Ryan stava filmando i passeggeri per avere dei ricordi da mandare loro al termine dell’avventura in mare aperto ed è per questo che è riuscito a memorizzare sullo smartphone l’incredibile episodio.

Quello che è uscito dal mare della Nuova Zelanda è un ‘mako’, saltato fuori in maniera del tutto fortuita prima di terminare il salto sull’imbarcazione. Quì ha poi iniziato a dimenarsi finchè è riuscito a tuffarsi di nuovo in mare scomparendo nelle sue profondità. I testimoni che hanno assistito alla scena hanno dichiarato: “È stata una scena pazzesca, non avevo mai visto nulla di simile in vita mia”. E nonostante il grande spavento si sono detti molto emozionati per quello a cui hanno potuto, inaspettatamente, assistere. Ebbene l’animale in questione è un grande squalo appartenente alla famiglia Lamnidi il cui peso, negli esemplari adulti, oscilla tra i 60 ed i 140 kg e può raggiungere i 4 metri di lunghezza.

Le caratteristiche dello squalo mako: può effettuare il ‘breaching’

Gli esperti spiegano che la sua pinna caudale appare quasi simmetrica ed è dotato di piccole pinne pettorali, diminuendo così l’attrito con l’acqua ed una pinna dorsale rigida per stabilizzare l’assetto. Il corpo è cilindrico con scanalature ed il naso appuntito mentre le fessure branchiali sono ampie. Questo squalo dunque è in grado di muoversi molto velocemente trattenendo importanti quantità di ossigeno. Infine, ultime ma non meno importanti caratteristiche, ha sangue caldo per aumentare resistenza e potenza e, come lo squalo bianco o lo squalo pinna nera del reef, è in grado di effettuare il breaching, ovvero di saltare al di fuori del mare raggiungendo altezze in alcuni casi anche notevoli.

Basti pensare che alcuni esemplari di mako hanno raggiunto anche i 7 metri di altezza dalla superficie dell’oceano. Il proprietario dell’imbarcazione ha pubblicato il video su Facebook descrivendo il momento come ‘sconvolgente’ ed il filmato è diventato subito virale. Secondo una prima ricostruzione lo squalo avrebbe abboccato all’amo per poi saltare sulla barca e l’intera scena è durata almeno un paio di minuti.