Paolo Stasi muore a 19 anni, crivellato sotto casa | Cosa non torna? È giallo

Le immagini riprese dalle telecamere della zona sono state ora acquisite dai Carabinieri. Ma per ora il movente è un giallo

Un mistero che diventa un vero e proprio giallo quello riguardante la morte di Paolo Stasi, il 19enne ucciso a colpi di pistola sotto casa nel brindisino, precisamente a Francavilla Fontana.

Incredibile anche la dinamica riportata da Il Quotidiano di Puglia, che lascia intendere come il killer di Paolo, datosi poi alla fuga, sapesse bene dove colpire.

Incomprensibile, al momento, il movente di un gesto così efferato nei confronti di un ragazzo così giovane.

Per tale ragione i Carabinieri, dopo aver acquisito le riprese delle telecamere della zona, stanno ora indagando sulla vita privata di Paolo al fine di risalire a possibili dinamiche che abbiano condotto alla morte del 19enne.

Le dinamiche

La tragedia è avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri mercoledì 9 novembre: Paolo si trovava nel suo garage di casa in via Occhibianchi quando è stato raggiunto dal killer che l’ha colpito con due colpi di arma da fuoco al petto.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118 allertati dai genitori che si trovavano in casa, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia locale e quelli del comando provinciale di Brindisi.

L’obiettivo è, ovviamente, comprendere cosa abbia spinto il killer ad uccidere Paolo, 19enne incensurato.

A svelare maggiori dettagli sulle dinamiche, intanto, i fotogrammi di alcune telecamere private.

Intanto gli inquirenti stanno ascoltando da tutta la notte amici e parenti della vittima, tentando anche di ricostruirne le abitudini.

Perquisiti anche i locali circostanti, ma l’arma del delitto non è stata trovata.

Sconvolta la comunità di Francavilla

Assolutamente sconvolti i cittadini di Francavilla Fontana dalla tragedia.

Il ragazzo è stato descritto dalle persone del posto come disponibile e gentile. Il padre, invece, è un cameraman per una nota emittente televisiva locale.

Un commento è giunto anche da parte del primo cittadino Antonello Denuzzo:

“Sono sgomento. Proprio poche ore prima abbiamo tenuto un tavolo in Prefettura che io stesso avevo richiesto, per delineare un percorso condiviso tra le Istituzioni che presidiano il nostro territorio, i sindaci e le Forze dell’Ordine, perchè vogliamo fare ogni cosa per arginare un disagio sociale che sta attraversando tutto il Paese”.

Saranno ora le indagini a chiarire meglio i contorni di questa misteriosa morte.