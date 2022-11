Pensioni, ecco cosa cambia e da quando: buone notizie per i pensionati italiani | Ma non per tutti: ecco per chi

Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha fatto nelle scorse ore un importante annuncio che riguarda i pensionati italiani.

Basandosi sui dati dell’inflazione del 2022, infatti, è stato previsto un aumento delle pensioni che scatterà dal gennaio 2023. Nel decreto firmato dal ministro Giorgetti viene quindi disposto un adeguamento pari a +7,3% delle pensioni dei cittadini: come accennato, la misura entra in vigore dal 1 gennaio 2023.

Come previsto dalla normativa vigente, si tratta di un aumento calcolato sulla base della variazione percentuale che si è verificata negli indici dei prezzi al consumo forniti lo scorso 3 novembre dall’Istat.

In questo modo, dal gennaio 2023 i pensionati potranno godere di un aumento importante sul loro trattamento. Non si tratta ovviamente di una novità sporadica: come ricorda il sito Today, ogni anno i trattamenti pensionistici erogati dall’INPS vengono sottoposti ad una revisione degli importi, in modo tale che possano risultare più adeguati al costo della vita.

Questa operazione è comunemente nota con il termine di perequazione e serve a fare in modo che il potere d’acquisto delle pensioni venga protetto e non soffra dell’aumento del tasso di inflazione.

Aumento pensioni, i chiarimenti e le misure del Decreto Aiuti bis

Rispetto a quanto avveniva negli anni precedenti, da quest’anno le regole sono più generose per i pensionati grazie al ritorno dei tre ‘scaglioni Prodi’: per le pensioni fino a 4 volte il minimo la rivalutazione piena è del 100%, mentre per le pensioni tra 4 e 5 volte il minimo la rivalutazione piena è del 90%. Infine, per le pensioni che vanno oltre cinque volte la quota minima la rivalutazione piena è del 75%.

Per essere più chiari, coloro che percepiscono una pensione fino a 4 volte il minimo riusciranno a recuperare nel 2023 larghissima parte (per non dire tutto) il potere d’acquisto perduto quest’anno a causa dell’inflazione e dei rincari.

Sempre il sito Today ricorda che già lo scorso agosto il Decreto Aiuti bis aveva introdotto un’altra misura di sostegno per i pensionati, così da permettere agli stessi di reggere l’urto degli aumenti dei prezzi dei vari prodotti (specialmente quelli alimentari) e dei rincari nelle bollette di luce e gas, che hanno raggiunto livelli altissimi negli ultimi mesi.

Sono due gli interventi previsti con l’articolo 21 del Decreto Aiuti bis: il primo aspetto è una rivalutazione dello 0,2% per tutti i pensionati a recupero dell’inflazione del 2021 con anticipo al 1° novembre 2022; il secondo intervento consiste invece nella corresponsione per le mensilità di ottobre, novembre, dicembre e tredicesima “di un incremento della pensione del 2% per i pensionati che percepiscono un assegno di importo massimo pari a 2.692 euro ovvero 35 mila euro l’anno”.

Intervenuto in audizione alle commissioni speciali riunite di Camera e Senato sulla Nadef, il ministro Giorgetti ha chiarito che la spesa per le pensioni nel periodo 2022-2025 “assorbirà risorse per oltre 50 miliardi“.