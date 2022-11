Piccioni come zombie: il virus è spaventoso | Come si sta diffondendo il Paramyxovirus

Negli ultimi tempi abbiamo visto come un virus possa propagarsi molto rapidamente e rappresentare un autentico rischio per la salute.

Con la pandemia di Covid-19 abbiamo sperimentato questa criticità anche noi esseri umani, ma sono moltissimi i virus presenti nel mondo animale che possono avere anche un alto grado di mortalità. Proprio in questi giorni è balzata agli onori delle cronache una situazione che sta riguardando i piccioni del Regno Unito. Come riportato anche dalla testata Leggo, infatti, sembra che questi volatili siano interessati da un virus misterioso ma particolarmente violento.

Stando ai report, pare che il virus sia in grado di trasformare i piccioni in veri e propri zombie a causa dei sintomi di natura neurologica che riesce a scatenare: la forma dei volatili viene modificata geneticamente, con il collo del piccione che subisce i cambiamenti maggiori.

Questa malattia è nota come Malattia di Newcastle, anche se il nome esatto è Pigeon Paramyxovirus (PPMV). Le autorità britanniche si sono dette molto preoccupate per ciò che sta avvenendo in Regno Unito e hanno già avvisato la stampa in merito a questa malattia, specificando quanto sia pericolosa.

Torsione del collo e tremori alle ali: cosa scatena il virus

La malattia virale, che sta colpendo i piccioni dell’isola di Jersey, nella Manica, viene definita “inevitabilmente fatale” dagli esperti. Questo perché il virus va a colpire i piccioni proprio sul piano neurologico: chi ha osservato i volatili che hanno contratto il virus rivela che si mostrano come zombie, con torsione del collo e tremori alle ali.

I piccioni colpiti dalla malattia dimagriscono in maniera molto rapida e rilasciano delle feci verdi. Ma non è tutto, perché i volatili mostrano anche una grossa difficoltà nel volare e sembrano non volersi più nemmeno muovere. Gli esperti hanno spiegato che purtroppo non esistono cure per la malattia causata dal Pigeon Paramyxovirus, precisando che la maggior parte degli uccelli muore nel giro di pochi giorni.

“Chiunque sopravvive continuerà a diffondere il virus e rappresenterà un rischio per altri uccelli”, fanno sapere dal Regno Unito: anche per questo motivo i piccioni che hanno contratto il terribile virus vengono sottoposti a eutanasia umana.

Il virus si propaga tramite feci e secrezioni

La proliferazione del virus tra i volatili avviene principalmente tramite le feci e le altre secrezioni. Tenendo conto che il virus riesce a sopravvivere più a lungo nei mesi più freddi e umidi, il periodo attuale – ovvero quello autunnale e invernale – è quello dove si registra un’incidenza maggiore dei piccioni colpiti dalla malattia.

Sia nel Regno Unito che nelle Isole del Canale il paramyxovirus è una malattia soggetta a denuncia: per essere più chiari, in quei luoghi le popolazioni sono chiamate a segnalare alle autorità locali i casi sospetti.