“Se lo fai ti uccido” | Ad Amore Criminale la storia di Franca, uccisa dall’uomo che amava

Questa sera torna su Rai3 ‘Amore Criminale’, dove Emma D’Aquino racconterà la storia di Franca

Amore Criminale torna in onda oggi giovedì 10 novembre con la quarta puntata in prima serata su Rai 3.

Anche quest’anno, nonostante il cambio di conduzione, il format rimane quello iniziale di docufilm, con l’obiettivo di denunciare socialmente il tragico fenomeno della violenza sulle donne.

Questa sera il tema della puntata sarà la storia di Franca, morta per mano dell’uomo che diceva di amarla: Giuseppe.

Amore Criminale: la storia di Franca

La storia di femminicidio che verrà affrontata oggi è quella di Franca.

Ad uccidere la donna la sua liberissima scelta di separarsi da Giuseppe, l’uomo che un tempo amava e che non accetta la richiesta di separazione.

Da lì partirà un incubo terribile, fatto di minacce e ricatti.

Giuseppe, infatti, minaccia di ucciderla: “Se lo fai uccido te e poi mi uccido”, è la prima reazione.

Come spiegato dalla conduttrice, a rendere possibile uno scenario così tragico è il fatto che l’uomo detenga illegamente un fucile e una pistola.

Franca è terrorizzata, ma non si da per vinta: vuole separarsi, e ottiene il consenso in cambio del ritiro delle denunce.

“Per evitare guai con la giustizia, Giuseppe accetta la separazione consensuale. In cambio, però, chiede che Franca ritiri le denunce. Franca accetta e riesce ad ottenere che Giuseppe non abiti più nella sua casa, ma è una conquista effimera”, spiega l’ex giornalista di Rai 1.

E’ attraverso le anticipazioni fornite dalla Rai che si apprende come Giuseppe deciderà di trasferirsi a casa della madre, situata nello stesso palazzo di Franca.

In quel momento l’uomo inizia un vero e proprio percorso di “terrorismo” nei confronti dell’ex compagna: “Lui buttava i proiettili sul pavimento”; “Lei viveva nel terrore”, sono alcune delle frasi, come riportato da Libero.it, pronunciate dalle persone vicine a Franca in quell’ultimo, tragico periodo della sua vita prima di venire assassinata da Giuseppe.

Quando va in onda Amore Criminale

Per vedere il quarto episodio di Amore Criminale potete sintonizzarvi alle ore 21.25 su Rai3, oppure su RaiPlay in streaming o in replica qualora non possiate vederlo in diretta.

Questa è la penultima puntata del format: mancano dunque sole due puntate al termine della stagione.