“Sono la vera Barbie, potrei morire ma non mi fermerò” | Ecco quanto ha speso la donna con le labbra più grandi del mondo

“I medici dicono che potrei morire ma non mi interessa e non intendo smettere”. La ‘Barbie umana’ con le labbra più grandi del mondo rivela che cosa intende fare

Ha 25 anni, vive a Sofia in Bulgaria e sostiene di essere la donna con le labbra più grandi al mondo ma questa sua ‘passione’ potrebbe addirittura costarle la vita. Lo sottolineano i medici con i quali si è interfacciata, in virtù del fatto che lei, Andrea Ivanova, non ha alcuna intenzione di fermarsi e vuole farle crescere ancora. Pur avendo già subìto almeno 32 interventi spendendo oltre 8000 sterline, Andrea intende infatti pianificare nuovi trattamenti di bellezza nei prossimi anni, nonostante gli interventi dei medici che sostengono che potrebbero essere fatali. La sua speranza è che la aiutino ad assomigliare sempre più ad una Barbie umana.

La 25enne vuole diventare una Barbie umana: ecco quanto ha speso

Dopo aver festeggiato il suo 25° compleanno il mese scorso, l’influencer si è regalata il filler per la mascella e il mento. “Ho festeggiato così e ovviamente terrò il passo con le mie labbra perchè crescano anche loro”. Andrea è intenzionata peraltro a conquistare anche un secondo primato ovvero quello del mento più allungato e appuntito al mondo. Per raggiungere il suo nuovo obiettivo, Andrea dice che riceverà regolarmente iniezioni di acido ialuronico ogni due settimane. E non finisce qui, dato che manterrà anche le sue enormi labbra con iniezioni mensili. Andrea ha precedentemente spiegato di aver iniziato il suo viaggio di modificazione del corpo nel 2018 e da allora non ha più guardato indietro. Ogni iniezione le costa 250 sterline, il che significa che ha speso ben 8.000 sterline solo per le sue labbra.

In precedenza aveva giurato che nulla le impedirà di ingrandire ancora di più le sue labbra, anche se sono già così grandi che quasi le ostruiscono le narici. E il suo medico l’ha ripetutamente avvertita di prestare attenzione a qualsiasi dolore in bocca poiché le procedure future potrebbero essere potenzialmente “fatali”. Ma nonostante i rischi e le complicazioni che derivano dall’avere labbra enormi, come mangiare i pasti, la 25enne insiste sul fatto che non ne ha mai abbastanza dei ritocchi, inclusi quelli sul mento.

“Ci sono state tante iniezioni e ce ne sono altre in arrivo”.

Andrea ha aggiunto: “Il mio medico ha detto che pensa che sto esagerando di nuovo con i filler al mento. Ma ha detto questo anche sulle mie labbra. Sono determinata a fare di più, perché penso di aver bisogno di allungare e affinare il mio mento. Voglio così tanto questo record, sono disposta a lottare per questo. Sono arrivata fin qui e non riesco nemmeno a pensare a quanto ho speso. Ci sono state tante iniezioni e ce ne sono altre in arrivo”.

L’ex studentessa di filosofia ha anche subito un intervento chirurgico per aumentare le dimensioni del suo seno da una coppa 34C a una 34DD. Andrea afferma che i cambiamenti non solo hanno accresciuto la sua autostima, ma le hanno anche permesso di guadagnare un’orda di fan su Instagram, inclusi utenti facoltosi che spesso vogliono regalarle viaggi per il mondo. “Ogni giorno molti fan diversi da tutto il mondo mi inviano migliaia di messaggi sui miei social network e mi invitano in vacanza in diversi paesi e persino continenti”, ha raccontato al Daily Star. “Non ho ancora accettato vacanze con i fan ma forse un giorno lo farò”.

“Ricevo commenti positivi e negativi”

La fan del filler ha affermato di ricevere reazioni sia positive che negative dalle persone: “Ci sono sempre reazioni positive e negative… le persone si girano sempre per guardarmi, commentarmi, sussurrarsi a vicenda. Alcuni addirittura puntano il dito contro di me, discutono di me, discutono del mio aspetto, alcuni mi fischiano, c’è chi ride, mi prende in giro e, naturalmente, ci sono persone che vengono da me e si congratulano con me e vogliono per fare foto con me. Ovunque io vada, ci sono sempre persone disposte a scattare foto con me, il che è meraviglioso per me”.