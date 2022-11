Terremoto nella Marche, chiama la madre ma fa una terribile scoperta: la donna era già deceduta

La donna aveva contattato la madre per sapere come stesse a seguito del terremoto, la telefonata, però, ha rivelato una drammatica scoperta.

Il terribile terremoto avvertito in mezza Italia ieri ha destato più di uno spavento. Ieri mattina, infatti, una scossa di magnitudo 5.7 ha colpito principalmente le Marche, senza causare fortunatamente danni importanti. Per molti marchigiani, però, è stato il terremoto più terrificante che abbiano mai sentito in vita loro.

Si è trattato di una scossa molto potente, tanto da aver raggiunto pure Venezia, Roma e Bari. Motivo per cui la preoccupazione e le chiamate ad amici e parenti, che vivono ad Ancona e non solo, si sono susseguite forsennatamente nel giro di niente.

Una piccola telefonata per accertarsi che la scossa si fosse tramutata solo in paura, niente di più, niente di meno. Eppure quella stessa innocua telefonata ha rivelato una drammatica scoperta ad Ancona. Una donna, infatti, aveva chiamato la mamma di 78 anni residente ad Ancona, per accertarsi che stesse bene dopo il terremoto. Ma al telefono la donna non ha mai risposto.

La figlia, quindi, preoccupata che il terremoto avesse ucciso o recato danni alla casa dell’anziana donna in via della Ricostruzione, ha allertato le autorità che si sono ritrovate di fronte a una scena più che drammatica. La 78enne era già morta in casa da due mesi per cause naturali forse un malore improvviso, come accertato dal medico legale, ed era in avanzato stato di decomposizione.

Mamma e figlia non si sentivano da un bel po’ di tempo, il terremoto, però, aveva sospeso tutti i vecchi rancori, spingendo la figlia a chiamare la madre che però se n’era già andata da tempo. La pensionata, originaria di Vallo della Lucania in provincia di Salerno, è morta da sola nella sua abitazione.

Continua il dramma della solitudine: il triste mietitore delle persone più anziane

Avevamo già raccontato solo qualche giorno fa la triste fine Giovanni Rinaldo nella sua casa in via Putignani 118, a Bari. In pieno centro storico, l’82enne era morto nell’incuria generale di familiari e vicini che non si erano accorti che l’anziano fosse già deceduto un paio di mesi prima.

Gli agenti della polizia, infatti, hanno trovato il cadavere di Giovanni Rinaldo in avanzato stato di decomposizione, dopo che la figlia aveva allertato la polizia in seguito alle diverse telefonate senza risposta fatte al padre. Stiamo parlando però di un fenomeno silente che ogni anni colpisce abbastanza anziani in Italia, persone sole a cui nessuno, nemmeno i figli, si interessa, se non sporadicamente o in caso di cataclismi come terremoti.

Sono circa 3,5 milioni gli anziani, però, che vivono da soli in casa e questo numero è destinato ad aumentare nel corso degli anni, dato che non solo è aumentata sensibilmente la prospettiva di vita, ma anche la popolazione italiana diventa sempre più “vecchia”. Proprio per questo, quel 5% in più che si registra oggi di anziani che abitano da soli, potrebbe crescere nel tempo e con esso anche i fattori di rischio correlati, come incidenti domestici o malori improvvisi, che possono causare la morte in completa solitudine.