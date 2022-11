Tutti pazzi per la friggitrice ad aria | Quasi nessuno conosce questa funzione segreta: la sapevate?

Fino ad oggi in pochi ne erano consapevoli: le friggitrici ad aria nascondono una funzione particolare ed intelligente per preparare qualcosa di inaspettato

Le friggitrici ad aria sono famose per essere un vero toccasana quando si tratta di preparare cene deliziose e parsimoniose, ma in pochi sono consapevoli del fatto che esiste una funzione intelligente che consente di preparare qualcosa di davvero gustoso da offrire ai propri ospiti come aperitivo o subito dopo cena. Trascorrendo la serata in casa proprio come se si fosse in un locale del centro cittadino, con la differenza ‘sostanziale’ di un ‘sostanzioso’ risparmio. Sapete che cosa potete preparare con a friggitrice ad aria? Ve lo sveliamo subito.

Il ‘segreto’ della friggitrice ad aria: scopriamo la funzione poco conosciuta

La funzione ‘segreta’ delle friggitrici ad aria consente, non solo di dar forma a deliziose cene ma anche di preparare nientemeno che gustosi cocktail. Una donna che era “troppo pigra per uscire ma si sentiva ancora elegante” ha infatti mostrato come è stata in grado di dare un tocco professionale ai suoi cocktail fatti in casa, tutto grazie alla sua fidata friggitrice ad aria. La donna ha mostrato il tutto in un video di TikTok divenuto virale: l’astuta cocktail maker Cami prende una serie di fette di limone disidratate dalla sua friggitrice ad aria usandole per guarnire una serie di bevande dall’aspetto rinfrescante.

Cami, che usa il nome utente di TikTok @cambydesign, ha spiegato ai suoi follower che è stata in grado di ottenere questo look chic utilizzando la funzione di disidratazione sulla sua friggitrice ad aria, inserendo le fette per disidratare per quattro ore.

Le reazioni degli utenti su TikTok

“Quando la tua friggitrice ad aria ha una funzione di disidratazione. Tengo un barattolo di fette disidratate a casa perchè così posso preparare cocktail quando lo esidero”. Un link sul profilo di Cami mostra che ha il modello Ninja AF101 Air Fryer, friggitrice dotata di funzione disidratante. Dopo aver visto il video, alcuni follower di Cami si sono affrettati a controllare i propri dispositivi per vedere se avevano la stessa opzione. Con reazioni entusiaste: “Oddio – ha detto un utente – questo è perfetto. Un sacchetto di lime essiccato costa 14 dollari online, preferisco il fai da te!”. Un’altra persona ha aggiunto: “La friggitrice ad aria con disidratatore potrebbe essere la cosa più sorprendente di sempre”. Altri hanno inizialmente pensato che Cami avesse fritto le sue fette di limone, sollevati del fatto che non sia andato così. Ma c’è una brutta notizia: non tutte le friggitrici ad aria offrono l’opzione di disidratazione. Ma chi è intenzionato ad acquistarne una sarà ora consapevole della sua esistenza e potrà trovare il modello più indicato per guarnire i propri cocktail e stupire i propri ospiti.