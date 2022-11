Aggredito e sbranato dai cani: muore bimbo di due anni | La famiglia chiede giustizia

Un bambino di due anni è stato aggredito e sbranato da due cani fuori da un motel.

Come riportato anche dal Mirror, Jyedon Pollard stava giocando all’esterno del Country Gardens Motor Inn intorno alle 10 di martedì, quando ad un certo punto è stato attaccato da entrambi i cani. Il piccolo ha riportato gravi ferite al collo e al viso ed è stato portato d’urgenza al Cowra Hospital in condizioni critiche, prima di essere trasportato in aereo al Westmead Hospital di Sydney. Tuttavia, nonostante i medici abbiano fatto di tutto per salvargli la vita, il bimbo non ce l’ha fatta.

I responsabili dell’aggressione mortale sono un Rottweiler e un Cattle Dog (una razza australiana piuttosto nota): le prime indiscrezioni affermavano che entrambi gli animali appartengono al proprietario del motel, Matt McIllhatton.

La famiglia del piccolo ha detto che la terribile aggressione è avvenuta mentre sua madre, Kesha Pollard, era andata a prendergli da bere.

La famiglia del piccolo critica la versione della polizia: “Non è andata così”

Il sovrintendente della polizia di Chifley Bob Noble ha fatto sapere che i cani erano stati messi al sicuro in un cortile prima dell’attacco e che al momento le forze dell’ordine stanno indagando per capire come sia potuta accadere la tragedia.

Tuttavia, la famiglia del bimbo ucciso dai cani ha detto di essere in totale disaccordo con quanto affermato da Noble.

Gli zii di Jyedon, Robert e Jake, affermano che gli animali sono spuntati dal cancello e hanno attaccato il piccolo. “Kesha era appena entrata per prendergli da bere – racconta lo zio – In quella frazione di secondo i cani sono saltati oltre il cancello o sono scappati dopo che era stato lasciato aperto e hanno attaccato Jyedon”.

Jake ha aggiunto che sua sorella “non sa cosa fare” e che “vuole solo indietro suo figlio”. I fratelli hanno inoltre precisato che i cani sono stati abbattuti martedì sera in seguito all’aggressione avvenuta a Cowra.

Secondo quanto riportato dal Daily Telegraph, Jydeon e la sua famiglia stavano soggiornando temporaneamente al motel, in attesa di un alloggio permanente.

“Un insieme di circostanze molto sfortunate”

Il sovrintendente Noble ritiene che il proprietario del motel ha fatto tutto il possibile per cercare di salvare il bambino. “Potete solo immaginare come si è sentita quella persona quando ha trovato il bambino in quelle circostanze – ha detto il sovrintendente della polizia di Chifley – Ha reagito in modo coraggioso e insieme al personale medico dell’ospedale e alla polizia ha dato al bambino una possibilità di sopravvivere”.

Sempre secondo quanto affermato da Bob Noble, la tragedia si è verificata a causa di quello che definisce “un insieme di circostanze estremamente sfortunate”.

“Quando un bambino così piccolo muore in circostanze così improvvise e brutali è orribile”, ha aggiunto.