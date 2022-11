“Cancellate subito quest’app”: l’allerta spaventa milioni di utenti Android

Milioni di utenti Android si trovano con la necessità di dover installare queste app: l’allerta vi permetterà di risparmiare parecchi soldi.

La gestione di uno smartphone è abbastanza semplice, ma ci sono alcune precauzioni che ogni utente deve prendere per non incorrere in rischi e non perdere documenti e file importanti. In questi anni si sta ponendo molta attenzione sulla salvaguardia dei dati sensibili e sull’educazione degli utenti nel riconoscimento dei potenziali pericoli.

Qualche giorno fa, ad esempio, la Polizia postale ha pubblicato un’allerta nel quale avverte i cittadini italiani di fare attenzione in questo periodo a possibili truffe. Con il Black Friday che si avvicina e tutti gli store online che propongono offerte per incentivare gli utenti all’acquisto, infatti, è più semplice cadere in inganno e farsi truffare.

Il consiglio che danno le forze dell’ordine è quello di diffidare dai messaggi che arrivano direttamente sul telefono, in particolar modo quelli che sembrano offrire qualcosa di troppo conveniente (un iPhone o uno Smartphone a 2 euro, ad esempio), o quelli che vi indicano come i fortunati vincitori di un premio. L’altro consiglio è quello di utilizzare per gli acquisti online solo carte prepagate o servizi che fungono da filtro come PayPal, così da limitare eventuali perdite di denaro alla somma che avete caricato per l’acquisto.

Allerta per gli utenti Android: è bene cancellare le app inutili

Il rischio truffa non è l’unico dal quale gli utenti smartphone devono guardarsi. Oggi i telefoni sono importantissimi, poiché al loro interno è contenuta gran parte della nostra vita: i contatti telefonici, quelli social, ma anche appunti importanti, documenti di lavoro e altre tipologie di documenti e file importanti che una volta venivano custodini in casa in forma cartacea e oggi, invece, sono prevalentemente documenti virtuali.

Avere spazio di archiviazione diventa dunque fondamentale per la vita di tutti i giorni e spesso i nostri dispositivi sono riempiti di app e file non necessari che ingombrano e tolgono spazio ad altro. Onde evitare di dover ricorrere ad una cancellazione frettolosa che potrebbe portare al rischio di perdere dati e conversazioni importanti, il consiglio che viene dato agli utenti Android è quello di eliminare app inutilizzate prima di trovarsi di fronte alla necessità di farlo.

La procedura è più semplice di quanto sembri, gli smartphone di oggi indicano chiaramente quali sono le app inutilizzate e da quanto tempo non vengono utilizzate. Nella lista possiamo scegliere di eliminarle singolarmente dopo aver controllato che non vi sia qualcosa di importante, ma anche di eliminarle in gruppo. In questo modo libereremo molto spazio in memoria, poiché cancelleremo sia l’app base che tutti gli aggiornamenti.

Le app d’altronde possono essere scaricate gratuitamente dal Play Store in qualsiasi momento e quando le installerete troverete anche tutti i dati che avevate in precedenza. Qualora l’app inutilizzata sia un contenuto a pagamento, non vi preoccupate, visto che il Play Store ha memoria dell’acquisto e non vi richiederà una seconda volta il costo che avete sborsato in precedenza.

Per salvaguardare i dati è inoltre utile procedere a dei backup periodici con i quali viene creata una copia di sicurezza di tutto ciò che è salvato sul vostro telefono in quel momento, evitando il rischio concreto di perdere documenti e dati importanti in caso di smarrimento o improvvisa morte del vostro telefono attuale.