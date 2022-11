Clamorosa Gaffe di Crosetto: l’insulto era per Conte? | “Metodi infami dei giornalisti”

Il ministro della Difesa Crosetto chiede scusa, a fuochi sparati, per l’indelicata e poco elegante uscita su Giuseppe Conte. E a nulla valgono le giustificazioni di essersi rivolto al plurale: il riferimento era più che chiaro

Una gaffe decisamente poco elegante quella di Guido Crosetto e che non è di certo passata inosservata.

Il neo ministro della difesa è stato “smascherato” da un fuori onda trasmesso su Canale 5 da ‘Striscia la Notizia’, che ha mostrato la clip (tagliata) di un’intervista nel quale apostrofa l’ex premier Giuseppe Conte in modo di certo non troppo elegante.

Una gaffe a cui hanno fatto seguito scuse e giustificazioni, che tuttavia a poco sono valse.

Il tentativo maldestro di giustificarsi, infatti, è stato peggiore dello scivolone in sè.

Scivolone di Guido Crosetto, gli insulti fuori onda a Conte finiscono su Striscia

Il fuori onda in questione riguarda un’intervista del ministro nella quale si affronta il tema della pace (e della guerra).

A tal proposito nella parte iniziale si sente Crosetto muovere le sue riflessioni sulle future prospettive di pace e come in quanto umanità potremmo arrivarci.

Nel fuori onda, poi, trasmesso da Striscia la Notizia, si vede il ministro della Giustizia prima correggersi su una frase, quella sulla pace, chiarendo come non fosse riferita unicamente all’Ucraina ma ai conflitti in generale.

La reazione della giornalista è stata quella di chiarire come fosse stato chiaro il messaggio che voleva mandare, ma Crosetto aveva comunque paura che fossero fraintese, apostrofando così l’ex premier:

“Conoscendo Conte poi eh… che ho a che fare con un deficiente”.

Il fuori onda è stato trasmesso nella prima serata di ieri su Mediaset, e non è di certo passato inosservato né sul web né allo stesso Crosetto, che come riportato da Dagospia ha voluto chiarire la sua posizione:

“Chiedo scusa a Conte per un fuorionda poco elegante ma usato in modo del tutto falso, scorretto e decontestualizzato. Mi confronto e continuerò a farlo con lui in modo duro e nella totale diversità di posizioni ma con correttezza“, spiega il co fondatore di Fratelli d’Italia -. “In modo del tutto scherzoso e in un contesto colloquiale che qualcuno di Mediaset o del Tg5 ha, in modo del tutto scorretto, tradito e decontestualizzato, ho usato un termine (al plurale) poco elegante che la trasmissione Striscia la Notizia ha cercato di attribuirmi come offesa al presidente Conte“ – aggiunge – “Se anche il termine usato fosse stato al singolare, si sarebbe trattato di una battuta ironica, con una giornalista che conosco da 20 anni. Dal presidente Conte mi divide tutto, come è noto, ma non gli ho mai mancato di rispetto.”

“Ci confronteremo lealmente e a viso aperto in Parlamento”– termina – “ma oggi gli chiedo scusa. So che mi capirà perché ricordo che anche con lui, in passato, dei giornalisti usarono questi metodi infami”.

Nonostante le scuse pubbliche la gaffe del braccio destro di Giorgia Meloni ha, oramai, fatto il giro del web.

Da Conte, però, non è arrivata ancora alcuna risposta in merito.