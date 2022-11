Il vestito è troppo scollato e non c’è il reggiseno: la regina delle sfilate mostra tutto

Ha lasciato ben poco all’immaginazione la regina delle sfilate, durante il suo rientro a casa dopo una festa glam. Non indossava il reggiseno e il capo di abbigliamento scelto aveva una scollatura esagerata

Ha osato un pò troppo nella scelta del capo di abbigliamento da indossare ad una festa glam e l’epilogo è stato a dir poco rovente. È accaduto durante il rientro a casa dopo la serata di festa, quando il mix tra scollatura molto pronunciata ed assenza di un reggiseno sottostante ha portato all’incidente. E, dato che la persona in questione è considerata la regina per eccellenza delle sfilate, inevitabilmente la notizia ha fatto il giro del mondo. Anche perchè le immagini catturate dai paparazzi e dalle persone presenti in quel momento lasciano ben poco all’immaginazione. La top model, 48 anni, ha sfoggiato un abito trasparente molto scollato, ha dovuto lottare per mantenere le sue forme nascoste mercoledì sera dopo aver lasciato l’Annabels & Loulou’s Members Club a Mayfair a Londra.

La supermodella incontenibile a 48 anni: l’abito ‘nude’ come nel ’93

La supermodella ha subito un ‘incidente’, voluto o meno non è dato saperlo anche se si suppone che niente sia stato lasciato al caso, mentre usciva dalla festa della Diet Coke per celebrare il 40esimo compleanno della nota bevanda: il suo aspetto, nel vestito con scollo rotondo tagliato fino all’ombelico, è stato definito assolutamente sensazionale. Stiamo parlando di Kate Moss, nominata direttore creativo del brand all’inizio del 2022, la quale ha sfoggiato un corpo praticamente perfetto mostrando la sua bellezza senza età. Ma mentre si allontanava il suo seno è letteralmente fuoriuscito dal vestito rimanendo alcuni secondi esposto e ben visibile. Kate è rimasta calma, perfettamente abituata a gestire queste situazioni, e non ha sussultato rimettendo semplicemente il vestito al suo posto e riprendendo a salutare gli amici presenti.

Kate Moss è stata l’anima della festa, cosa è successo

All’inizio della serata Kate, come riferito dai presenti, sarebbe stata l’anima della festa, mentre si univa ai suoi famosi amici, tra cui Jaime Winstone, sulla pista da ballo. Mentre gli ospiti, estasiati, assistevano alla scena gustando tartine e Diet Coke. “È iconica e ha un posto incredibilmente unico nella moda e nella mia storia – ha dichiarato la Moss in merito al brand – Far parte della famiglia Diet Coke e festeggiare con una grande festa per i 40

anni è un momento di cui sono entusiasta di far parte”. Di fatto la Moss, consapevole di essere ancora al top, si è assicurata che tutti i riflettori fossero puntati verso di lei e la scelta del lungo abito sparkling ne sarebbe la conferma. In tanti hanno subito ripensato agli anni 90 quando la Moss di fatto inventò l’abito ‘nude’ che, a quanto sembra, sarebbe ancora un punto fermo del suo guardaroba. In questa occasione oltre agli slip scuri in perfetta vista, ha scelto collane a strati optando per plateu neri e accompagnando il tutto con una pochette color argento ed uno spolverino nero.