“Non posso più camminare”: cosa sta succedendo a Romina Power?

Lo stato di salute dell’amatissima cantante ed ex moglie di Al Bano preoccupa non poco i fan. Ecco come sta realmente Romina Power

E’ una rivelazione decisamente a sorpresa quella fatta da Romina Power, che ha voluto dire tutta la verità ai suoi follower.

L’amata cantante, che non manca di essere protagonista di cronaca, nel bene e nel male, per la sua relazione con Al Bano, questa volta torna a far parlare di sé per un motivo decisamente meno piacevole: la sua salute.

La Power, infatti, attraverso un video Instagram ha voluto svelare la verità ai suoi fan sul suo attuale stato di salute, che la costringe in casa e le impedisce di muoversi.

Una questione non indifferente e che l’ha costretta per altro, a non poter prendere parte ai prossimi eventi programmati, fra i quali la serata spirituale al Museo di Castromediano a Lecce.

Un dispiacere enorme, tanto per lei quanto per i suoi fan, che iniziano ad essere seriamente preoccupati per lei.

“Non riesco più a camminare”: le rivelazioni di Romina preoccupano i fan

Sul suo profilo Instagram, come avevamo anticipato, Romina ha voluto rivelare ai suoi fan la verità sul suo effettivo status di salute:

“Devo ammettere che non riesco proprio a camminare”, confessa a malincuore la cantante, che aggiunge: “Sfortunatamente il mio corpo in questo periodo mi sta dando del filo da torcere e purtroppo non mi rende agile come vorrei”.

“Ho problemi di deambulazione che mi impediscono di muovermi. Passerà anche questa”, ha dichiarato.

Nel video si vedono infatti delle stampelle comparire dietro di lei, segno della difficoltà del potersi muovere in maniera del tutto autonoma e dunque di partecipare a qualsiasi evento sul palco.

Quell’intervento…

La preoccupazione dei fan è derivante anche dal fatto che oramai da anni Romina soffre di un problema alla gamba che le causa spesso molto dolore.

Nel 2019 si era persino sottoposta ad un’intervento chirurgico, come ricorda il settimanale Oggi, ma a nulla erano valsi gli sforzi e il rischio di mettersi sotto i ferri.

“Passerà, mi dispiace…”, ha detto la cantante di origini americane ai suoi fan nel tentativo di tranquillizzarli.

Un messaggio di speranza e incoraggiamento

Ma Romina, si sa, non è certo una che si dà per vinta, anzi.

Lanciando uno sguardo alle sue gambe sotto il tavolo dove si era posizionata per fare il video, ha voluto condividere un messaggio molto importante a chi la sostiene e la segue, sia dentro che fuori i social:

“Volevo essere con voi questa sera fisicamente, ma ci sono spiritualmente. Siamo tutti uniti, anche senza la presenza fisica. Speriamo di organizzare un altro incontro quando potrò camminare”.

Una bellissima frase, questa, che dà speranza ai suoi storici fan.

D’altronde non è un mistero che Romina si sia avvicinata da tempo a dottrine e filosofie orientali, come testimonia la sciarpa indiana indossata.

Questo amore per l’oriente, la forte spiritualità e le discipline connesse le hanno consentito di superare momenti di grande dolore per la sua vita, da quello del divorzio alla drammatica scomparsa della figlia Ylenia Carrisi.

Per adesso, dunque, sembra non avere proprio tempo di rispondere alle critiche pervenute sulla diffida a Mara Venier e Loredana Lecciso, alle quali aveva richiesto di non parlare minimamente di sé in occasione di Domenica In.