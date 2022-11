“Non riesco a crederci”: Mara muore a 30 anni a pochi giorni dal matrimonio

Un malore improvviso, oltre che imprevedibile, ha stroncato la vita della giovanissima Mara, che lo scorso weekend era convolata a nozze a Vallefoglia nelle Marche

Una tragedia che lascia senza parole quella accaduta a Pesaro, dove Mara Angelini, di soli 30 anni, si è spenta a causa di un malore improvviso.

Una notizia di per sé terribile, ma che lascia soprattutto sgomenti alla luce del fatto che solo qualche giorno fa era convolata a nozze a Vallefoglia con l’uomo della sua vita: Alessandro Baldelli.

Nulla, come chiarito dal marito, ha lasciato presagire quello che sarebbe accaduto, e nemmeno esami approfonditi avrebbero potuto salvare la vita della giovanissima donna.

Malore in casa dopo il matrimonio: Mara lascia il marito a soli 30 anni

La donna, segretaria alla Fisiolab di Cattolica, era nel letto lunedì mattina con il suo neo sposo quando ha iniziato sentirsi male per poi perdere coscienza.

“Ho chiamato il 118 – racconta l’uomo affranto – e l’abbiamo accompagnata in pronto soccorso, ma in quel momento pare che fosse già entrata in coma. È spirata il giorno dopo, martedì, all’ospedale di Pesaro.“ A causare l’ingiusta morte di Mara un aneurisma dell’arteria femorale, come racconta Alessandro, il marito, al Resto del Carlino.

L’unica triste consolazione per la famiglia il fatto che niente e nessuno avrebbe potuto prevedere il tragico esito, come chiarito dai medici dell’ospedale di Pesaro che hanno cercato in ogni modo di salvarle la vita.

“Non ci sarebbe stato alcun modo di prevedere questo esito – spiega Alessandro – nemmeno con esami approfonditi. Anche perché, da quel che so, non c’erano stati sintomi precedenti. Ancora non riesco a realizzare appieno quello che è successo“.

Una morte, quella di Mara, che sconvolge non solo il marito e la famiglia, ma anche gli amici e tutta la comunità marchigiana ed emiliana.

Un messaggio molto toccante è arrivato dai suoi colleghi, che hanno voluto salutare Mara con un meraviglioso post sulla pagina Facebook dal quale emerge quanto la 30enne fosse ben voluta da amici e colleghi: