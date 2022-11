Una città sotto shock: 14enne si suicida in casa | Una nuova vittima del bullismo?

Il ragazzo, di soli 14 anni, si sarebbe tolto la vita in casa, approfittando dell’assenza dei genitori in quel momento. Non si esclude l’ipotesi del bullismo.

Nel fiore degli anni, proprio quando l’adolescenza inizia ad affacciarsi per trasportarci piano piano verso la vita adulta, un ragazzo di soli 14 anni ha deciso di togliersi la vita. Si dice che tutti gli eroi siano giovani e belli, e forse anche un po’ incoscienti. La bellezza dell’adolescenza risiede tutta nella promessa dell’immortalità e nelle sfide del quotidiano che hanno sempre il sapore di un racconto epico da tramandare di generazione in generazione.

Eppure, quella sensazione inebriante di potere si schianta sempre contro la realtà, sempre più dura e complessa di quanto possiamo immaginare. Così, anche l’immortalità si frantuma in mille pezzi, alla ricerca di nuovi lidi in cui approdare. Ma cosa può spingere un ragazzo giovane, promettente e con tutta la vita davanti a uccidersi?

E’ quello che si stanno chiedendo gli inquirenti di Olbia, dove un adolescente, approfittando dell’assenza dei genitori in quel momento, si è suicidato a casa. Quando i genitori sono rientrati, era ormai troppo tardi. Il 14enne è stato ritrovato nella sua stanza, ormai senza vita. Eppure, il ragazzo era uno sportivo e amante del rugby e in questi mesi di campagna elettorale si è parlato di quanto lo sport possa fare bene tanto al fisico, quanto alla mente.

Eppure, il solo sport non può ergersi a sola panacea di tutti i mali, proprio perché la nostra mente è complessa e fragile allo stesso tempo, tanto quanto la società in cui siamo costretti a muoverci, se vogliamo sopravvivere.

Suicidio a Olbia: perché il 14enne si è ucciso?

Stando alle prime ricostruzioni abbastanza frammentarie degli inquirenti al momento, il ragazzo avrebbe aspettato proprio di essere da solo in casa, stava seguendo le lezioni in DAD, prima di uccidersi. Per capire però cosa abbia spinto il 14enne al gesto estremo, oltre all’autopsia, sono stati sequestrati i suoi dispositivi elettronici. Non si esclude, infatti, la pista del bullismo, una piaga dilagante tra i più giovani e che può condurre per la disperazione anche gesti così avventati e irreversibili.

Dal telefono e dal computer del 14enne, il pm incaricato vuole far luce sulle abitudini e l’ambiente frequentato dal ragazzo, per capire se il giovane fosse vittima di bullismo o cyberbullismo, tanto da meditare la sua morte pur di non provare più una sofferenza simile in vita sua. Al momento, tuttavia, non si esclude nessuna pista, anche se quella del bullismo sembra essere quella vagliata dagli inquirenti.

Tutta la città di Olbia si è stretta attorno alla famiglia del 14enne, conosciuta e molto benvoluta in città, che non si spiega come sia stata possibile una tragedia simile per un ragazzo così giovane, forse ancora anche bambino. Proprio per questo, sui social sono tanti i messaggi di cordoglio e di profonda commozione. Molti dei messaggi provengono dalla scuola media frequentata dal 14enne e dal centro sportivo dove aveva iniziato a praticare rugby il ragazzo.