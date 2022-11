Va a cercare la sua sposa e fa una scoperta sconvolgente | Il matrimonio finisce malissimo

Anche se per fortuna è una situazione molto rara, nessuno vorrebbe trovarsi nei panni dello sposo o della sposa che scoprono un tradimento del proprio o della propria partner proprio nel giorno del matrimonio.

L’ultima vicenda in tal senso arriva dalla Serbia, dove il marito ha beccato in flagrante la sua sposa e un testimone di nozze: i due erano in atteggiamenti inequivocabili proprio durante la festa. A quel punto lo sposo, invece di perdere la pazienza e dare di matto, ha deciso di rientrare nella sala dove si trovavano tutti gli invitati e di informarli su ciò che era appena accaduto.

“Cari ospiti, riprendete i vostri regali e tornate a casa. Perché la sposa è scappata insieme al testimone che ci ha appena sposato!“, ha detto lo sposo agli invitati del matrimonio, che sono ovviamente rimasti senza parole.

Il tutto, come riporta anche il quotidiano La Stampa, è avvenuto a Cacak, una città della Serbia centrale di circa 120.000 abitanti, situata nel distretto di Moravica.

Va a cercare la sua sposa, apre la porta e…

E dire che la cerimonia sembrava essersi svolta nel migliore dei modi, almeno nella prima parte. Nulla lasciava presagire quello che poi sarebbe accaduto poco dopo.

La sposa è andata in camera a cambiarsi, ma quando lo sposo si è reso conto che la sua amata stava ritardando un po’ troppo si è deciso ad andare a cercarla. Una volta aperta la porta della camera ha trovato sua moglie a letto con il testimone di nozze.

Uno degli invitati al matrimonio ha fatto chiaramente capire che i due si stavano intrattenendo in una maniera che non poteva essere equivocata: “Erano, per non dire altro, molto intimi”, ha detto l’invitato al sito di news Kurir.

Lo sposo ha prima deciso di cacciare entrambi dal ristorante e poi si è recato dove si trovavano tutti gli altri invitati, dicendo loro che potevano tornare a casa visto ciò che aveva appena scoperto.

Il disastro non è finito qui, dato che i padroni di casa hanno dovuto anche provvedere a saldare tutte le spese del ristorante, nonostante la cena non sia stata nemmeno servita.

Il gesto dello sposo cinese fece il giro del web

Come accennato, in passato si sono verificati anche altri episodi simili, ovvero tradimenti scoperti o svelati proprio nel giorno delle nozze.

In molti ricorderanno il gesto di un promesso sposo in Cina, risalente al 2019, che fece rapidamente il giro del web. Dopo la cerimonia, infatti, la coppia è salita su un palco davanti agli invitati con tanto di marcia nuziale in sottofondo.

Tutti si aspettavano la proiezione di un video romantico, ma dallo schermo sono comparse le immagini della donna, ripresa di nascosto, protagonista di atti sessuali con suo cognato (il marito della sorella dello sposo).

“Pensavi che non lo sapessi?”, ha detto lo sposo, con la sposa che reagisce lanciandogli addosso il bouquet: i due vengono poi separati dai parenti.