Falso come una moneta da 3 euro? | La storia di una moneta che fa gola ai collezionisti: ecco quanto vale

Amanti della numismatica di tutta Italia e non solo, oggi potreste fare un vero e proprio colpaccio. La vostra collezione, infatti, non sarà più la stessa con la moneta da 3 euro. No, vi assicuriamo che non è un falso.

Si dice spesso a una persona falsa, bugiarda e a tratti anche opportunista che questa sia falsa come una moneta di3 euro. Un modo come un altro per far presente non solo il livello di falsità, ma anche di unicità raggiunto. Non esistono, infatti, monete da 3 euro nella tiratura ufficiale, motivo per cui essere così tanto falsi, denota un certo impegno e, perché no, anche una certa mente machiavellica dietro.

Lasciando stare, però, il caro Niccolò Machiavelli, amanti della numismatica di tutta Italia e non solo, oggi potreste fare un vero e proprio colpaccio per la vostra collezione privata. Niente monete antiche appartenute a mondi lontani o a Stati non più esistenti, oggi vi vogliamo proporre un pezzo più unico che raro: la famosa moneta da 3 euro.

In questo caso, però, vi assicuriamo che non è un falso. Si tratta, infatti, di una moneta che davvero è stata coniata nel 2021. Nello specifico, ogni anno tutti i paesi membri dell’Unione Europea hanno la possibilità di coniare delle monete speciali per rendere omaggio a personaggi, opere, monumenti o anniversari importanti per quel paese.

Per questo motivo, per il 30° anniversario della morte di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, è stata coniata quest’anno la moneta speciale da 2 euro che ritrae i due giudici. Ma non finisce qui. Dopo la prima ondata di Covid e le terribili condizioni degli ospedale durante il primo lockdown, lo Stato italiano ha deciso di celebrare i medici e gli infermieri in prima sempre con una moneta speciale da 2 euro.

Stiamo parlando, quindi, di una prassi più che comunque e diffusa in tutta la comunità europea. Nel 2021, però, è stata coniata in Slovenia questa moneta da 3 euro davvero particolare.

Storia della moneta da 3 euro: il 300°anniversario della Passione di Skofja Loka

Quando si conia una moneta speciale, si può decidere se farla finire in circolo, divenendo a tutti gli effetti una moneta di scambio, oppure se renderla un pezzo speciale che fa gola a tutti i collezionisti. In questo caso, la moneta da 3 euro della Slovenia 2021 rientra nella seconda categoria.

La moneta celebra il 300° anniversario della Passione di Skofja Loka, ovvero una rappresentazione sacra in lingua slovena che contiene tutti gli elementi del dramma barocco. Il manoscritto che racconta la passione di Gesù, è conservato nella biblioteca del Monastero dei Cappuccini a Skofja Loka, dove ha vissuto il cappuccino Lorenc Marušič che ha scritto nel 1721 il libro.

La sua rarità però risiede nel testo. Stiamo parlando, infatti, del libro più antico conservato sul dramma della Passione di Gesù non solo in Slovenia, ma anche in tutta Europa. Così, per celebrare il 300° anniversario dell’opera, la Slovenia ha coniato la moneta nominale commemorativa di 3 euro.

Composta di nichel e ottone nella parte interna e di rame e nichel nella parte esterna, la moneta ha un diametro di 32 millimetri e un peso di 15 grammi. Sul dritto la moneta ha una croce formata da due linee rette, attorniate da tre linee spezzate, simbolo della corona di spine con 13 vertici, ovvero le raffigurazioni della Passione. Sul rovescio, invece, è rappresentata una croce a linee rette per indicare le strade di Škofja Loka e il nome dell’autore.

La moneta ha una tiratura di 40.000 esemplari, davvero una rarità. Si può acquistare su alcuni famosi siti di E-commerce per 5,50 euro all’incirca, ma col tempo il suo valore è destinato a crescere.