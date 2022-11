Gelosia fuori controllo e troppo alcol in corpo: spara al pene del fidanzato della ex moglie | Un assurdo dramma

Da non credere quanto avvenuto a Chumphon dove un uomo in preda ad una gelosia incontrollata si è recato a casa dell’ex moglie sparando al membro del suo nuovo compagno

Un colpo secco, diretto verso le parti basse di un altro uomo. Bizzarra ma assolutamente drammatica la storia che arriva dal sud della Thailandia, epilogo di una gelosia incontrollata e dall’eccesso di alcolici che ha spinto l’ex marito di una donna a recarsi a casa sua per ‘vendicarsi’ del suo nuovo compagno. L’incredibile episodio arriva dalla cittadina di Chumphon, è testimoniato da una serie di scatti divenuti virali sui social e si è verificato giovedì 10 novembre. Secondo una ricostruzione dei fatti fornita dai media locali e ripresa dal Daily Mail, il 37enne Bunteurm Oonkaew si trovava con la sua nuova fidanzata quando all’improvviso e dopo diversi ‘drink’ è “andato su tutte le furie” uscendo di casa in tutta fretta e raggiungendo l’abitazione dell’ex moglie.

Spara al pene del compagno della sua ex moglie: l’assurdo dramma

Prima ha buttato giù la porta a calci e spinte, dopodichè ha estratto un’arma da fuoco, una pistola che ha puntato contro il 40enne Somchai Sakoolchai, prima di aprire il fuoco e colpirlo all’inguine. Il tutto davanti all’ex moglie 35enne che incredula e sconvolta ha assistito alla scena per poi chiamare urgentemente la polizia e i soccorsi. Quando sul posto sono arrivati i paramedici Somchai era ancora cosciente ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale ma il proiettile ha raggiunto il suo membro che i medici hanno trovato in condizioni terribili; non è chiaro peraltro se potrà nuovamente funzionare e bisognerà accertarlo nei prossimi mesi. Attualmente la vittima si trova in ospedale in condizioni stabili. Dovranno essere effettuati molti esami ed accertamenti clinici.

L’autore del gesto sostiene si sia trattato di un incidente

Come affermato dal Daily Mail Bunteurm ha negato di averlo fatto volontariamente sostenendo che si sia trattato di un incidente. Ma dopo essere stato arrestato, nel corso dell’interrogatorio con la polizia, si è messo a ridere davanti agli agenti. L’uomo, che lavora come venditore di biglietti della lotteria, era tornato a casa e quì è stato raggiunto dalla polizia che lo accusa ora di tentato omicidio. Se il giudice dovesse confermare tali accuse sostenendo che il gesto sia stato volontario e non accidentale, il 37enne potrebbe essere rinchiuso in prigione anche per 15 anni.

La testimonianza dell’uomo

“Ero appena tornato dal lavoro e mi sono seduto a bere alcolici in camera con la mia ragazza prima di alzarmi e tirare fuori la pistola che tengo nell’armadio – ha sottolineato l’autore del gesto, pronunciando queste frasi mentre rideva – Sono passato davanti alla casa della mia ex moglie e mi sono fermato a parlare con lei, ma per sbaglio avevo la pistola in mano e ho premuto il grilletto per errore. La pistola ha sparato e ha colpito la zona tra le gambe di Somchai, ma non volevo farlo. Ero scioccato, così me ne sono andato velocemente e ho rimesso la pistola nell’appendiabiti come prima e ho chiuso la porta della stanza fino all’arrivo della polizia”. Bunteurm è stato trattenuto in custodia come confermato dal tenente colonnello Prapas Wi-Prajong, vice commissario di polizia della stazione di polizia di Mueang Chumphon.