Giocano con la tavoletta ouija, poi il dramma: 11 bimbi collassano a scuola | Le possibili cause

Si ritiene che i bambini fossero coinvolti nel gioco da tavola ‘ouija, una tavola con lettere numeri ed altri segni usata per entrare in contatto con i morti. Gli aggiornamenti

Undici bambini che hanno preso parte a un gioco da tavolo ouija sono stati trovati letteralmente collassati nella loro scuola. Quando li hanno visti i bambini stavano accusando una fitta serie di sintomi tra i quali vomito incontrollabile e spasmi muscolari, legati secondo i medici ad un’intossicazione alimentare.

Giocano con la tavoletta Oujia, 11 bimbi si sentono male. Cosa è successo?

La vicenda arriva dall’Agricultural Technical Institute di Hato, in Columbia, i cui insegnanti sono rimasti scioccati nello scoprire che il gruppo di studenti era svenuto in un corridoio dell’istituto. I bambini, di età compresa tra i 13 ei 17 anni, sono stati portati d’urgenza all’ospedale Manuela Beltrán, nel distretto di Socorro dove sono stati ricoverati restando un giorno interno nel nosocomio prima di riprendersi. Ma la misteriosa causa della loro malattia ha lasciato perplesso il personale: secondo una ricostruzione dei fatti si presume che i bambini fossero coinvolti in un gioco chiamato Ouija, una tavola con lettere, numeri e altri segni attorno al bordo usata per entrare in contatto con i morti. Jose Pablo Toloza Rondón, sindaco di Hato, ha dichiarato: “I bambini erano svenuti, avevano il fiato corto e dalla loro bocca usciva una densa bava. Non è escluso che sia stata la tavola ouija, che fa parte, al momento, dell’indagine.”

L’opinione dei soccorsi medici

Juan Pablo Vargas Noguera, coordinatore medico di emergenza dell’Hospital del Socorro, ha dichiarato: “Siamo andati a El Hato e abbiamo trovato 11 pazienti tra i 13 ei 17 anni con vomito, dolore addominale e spasmi muscolari. Non abbiamo riscontrato alterazioni psicologiche nei bambini, tenendo conto che si diceva che sarebbe stato dovuto al gioco della tavola Ouija. Il referto medico dice che il loro stato di malessere sarebbe dovuto a un’intossicazione alimentare”. La canonica dell’Istituto tecnico ha affermato che non si sarebbe pronunciata sul caso fino a quando i fatti non fossero stati chiariti con le autorità. I bambini potrebbero aver mangiato qualcosa che gli ha fatto male proprio mentre erano intenti a ‘chiamare’ gli spiriti ma resta tutto da verificare.

Cosa sono la tavoletta Ouija e la Charlie Challenge

Della tavoletta usata per “far parlare gli spiriti” si parla già da diversi anni ed il suo utilizzo ha portato anche alla nascita della “Charlie Challenge” o “gioco del demonio”, a tutti gli effetti una seduta spiritica nella quale la griglia è una sorta di variante della tavoletta Ouija, in legno lucido, sulla quale sono presenti tutte le lettere dell’alfabeto, i numeri dallo 0 al 9 e le affermazioni ‘si e no’, oltre ad un indicatore mobile. I partecipanti pongono domande e le supposte entità dovrebbero a quel punto far muovere l’indicatore dando forma alla risposta. I rischi psicologici dietro a queste sfide cammuffate da giochi potrebbero essere molteplici ed enormi.