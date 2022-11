Grande paura per Antonella Clerici, malore per la conduttrice | È accaduto in diretta

Tra i programmi più apprezzati dai telespettatori italiani c’è sicuramente È sempre mezzogiorno, la trasmissione in onda da oltre due anni su Rai 1 e condotta dall’allegra e brillante Antonella Clerici.

I fan di È sempre mezzogiorno non mancano mai di sintonizzarsi sul primo canale Rai alle ore 11:55, dal lunedì al venerdì, per seguire la conduttrice e gli ospiti che propongono alcune ricette tipiche delle loro terre, svelandone segreti, aspetti peculiari, vantaggi e svantaggi, raccontando poi anche qualche aneddoto.

I piatti cucinati sono molto variegati – possono essere primi o secondi, ma anche panificati – e provengono da tutte le regioni. Non è tutto, perché E’ sempre mezzogiorno riscuote un altro gradimento anche per via dei vari giochi telefonici all’interno del programma: I 5 indizi, ad esempio, ma anche Il bonsai, Scrosta e vinci e Il gioco del cassetto, senza dimenticare Pentola o dispensa.

Proprio nell’ultima puntata si è verificato un problema che ha tenuto in forte ansia tutti i telespettatori del programma Rai. Mentre ci si avvicinava alle battute finali della trasmissione il pubblico e il resto del cast di E’ sempre mezzogiorno si è accorto che qualcosa non stava andando. Ma cosa è successo esattamente?

Malore per Antonella Clerici: cosa è successo alla conduttrice?

Antonella Clerici ha fatto chiaramente capire di sentirsi poco bene e per questo è stata immediatamente soccorsa, in modo tale da consentirle di far passare il lieve malore.

Lo chef Fulvio Marino era intento nella preparazione della rianata siciliana, uno dei piatti tipici della meravigliosa terra di Sicilia: in quell’esatto momento la Clerici è stata colta da malore che l’ha costretta a riposarsi su una sedia. “Mi siedo un attimo”, ha detto la famosa conduttrice, facendo capire di non sentirsi in gran forma.

Alfio Bottaro, alias “il fattore” del programma, è subito intervenuto per supportare la Clerici e permetterle di gestire questo lieve mancamento.

“Stai qua che vado io a fare l’indizio”, ha detto Alfio ad Antonella Clerici, invitandola a stare seduta e non fare sforzi. “Bravo, vai tu a fare l’indizio. Grazie Alfio che hai capito che ho un momento di difficoltà”, ha replicato la conduttrice.

Ma cosa ha avuto esattamente la Clerici? Da parte sua non c’è stato nessun chiarimento sul suo malessere, né durante la trasmissione né in seguito. Fortunatamente la conduttrice è riuscita a portare a termine la puntata di E’ sempre mezzogiorno senza ulteriori problemi. Il weekend dovrebbe consentirle di ricaricare le batterie e tornare al timone del programma con la consueta energia che la contraddistingue.

Durante la puntata c’è stato anche un momento molto divertente. “Abbiamo un panino zozzone qui, e tra poco avremo anche la ricetta di zia Cri che è zozzona quasi quanto il panino, ve lo dico”, ha detto la conduttrice, scatenando l’ilarità dei presenti.

“Intendevo dire che la ricetta di zia Cri è zozzona, non zia Cri”, ha poi aggiunto la conduttrice.