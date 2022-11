Sbranato da un cinghiale: i medici devono amputargli braccio e gamba | Ecco come è accaduto il terribile agguato

Si è affacciato nel cortile di casa quando un cinghiale lo ha attaccato lasciandolo esanime a terra. I medici hanno dovuto amputargli due arti

Ritrovarsi a lottare tra la vita e la morte nel cortile di casa e davanti agli occhi increduli e sconvolti del proprio figlio. È quanto accaduto ad un signore che ha subìto un’aggressione improvvisa e che gli ha provocato ferite terribili, tanto da rendere necessaria una doppia amputazione da parte dei medici, dopo due interventi d’urgenza. La sfortunata vittima si chiama Albertino Esposti, ha 92 anni e, dopo aver sentito il cane abbaiare con insistenza, si è ritrovato faccia a faccia con un enorme cinghiale che, senza preavviso, ha sferrato un attacco contro di lui. Ivano, il figlio, si è trovato ad assistere, senza poter fare nulla, ad una scena raccapricciante: l’anziano ha fatto appena in tempo ad affacciarsi in cortile quando ha subìto l’aggressione che gli è quasi costata la vita. La vicenda si è verificata a San Giovani Del Dosso, in provincia di Mantova lo scorso mercoledi intorno a mezzogiorno. Dopo l’attacco il 92enne è rimasto esanime a terra, con il corpo colmo di morsi mentre l’ungulato è fuggito facendo perdere le sue tracce nelle vicine campagne.

Attaccato da un cinghiale e lasciato in fin di vita: la ricostruzione

Nel ricostruire i fatti i carabinieri hanno accertato che l’uomo, che vive in un’abitazione nella corte agricola di via Guantara, al confine con Concordia (nel Modenese) non ha avuto nemmeno il tempo di reagire: le guardie ittico venatorie sono state mobilitate allo scopo di individuare l’animale ed abbatterlo e le ricerche sono state avviate con l’affiancamento della polizia provinciale. Nel frattempo l’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale dove i medici hanno dovuto amputare il braccio destro e parte di una gamba sinistra e si trova ricoverato all’ospedale di Cremona in terapia intensiva. Ivano Esposti non si dà pace per quanto accaduto: “Mio padre è in fin di vita, non mi sento di dire altro”, ha dichiarato, sconvolto per quanto accaduto.

“Un campanello d’allarme da non sottovalutare”

“Quanto avvenuto a San Giovanni del Dosso ci addolora sul piano umano e conferma che i timori più volte denunciati da Coldiretti, protagonista di una mobilitazione in tutte le regioni d’Italia nel luglio dello scorso anno, sono purtroppo reali: l’attacco nel Mantovano è purtroppo un campanello d’allarme che non può essere sottovalutato”. Lo ha sottolineato il Consigliere provinciale con delega alla Vigilanza Ittico-venatori Luca Pelari, interpellato dal Corriere della Sera. Sul caso è intervenuto anche il presidente di Coldiretti Mantova Paolo Carra, dichiarando: “Quanto avvenuto a San Giovanni del Dosso ci addolora sul piano umano e conferma che i timori più volte denunciati da Coldiretti, protagonista di una mobilitazione in tutte le regioni d’Italia nel luglio dello scorso anno, sono purtroppo reali”.