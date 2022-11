Carlo distante da Camilla? “Compie un atto sconveniente”. Ed è tutta colpa di Kate

In due mesi di regno sono cambiate alcune consuetudini e ruoli all’interno di Buckingham Palace. Per re Carlo e la principessa del Galles Kate Middleton però certe cose sono rimaste sempre le stesse.

Mentre Carlo si è dovuto adattare ben presto al ruolo di Re del Regno Unito, abbondonando così la comfort zone dell’eterno principe, l’ex Duchessa di Cambridge Kate Middleton sta piano piano scoprendo cosa significhi essere Principessa del Galles. Di Kate e Carlo, non ci sono tante foto insieme durante le apparizioni pubbliche e gli impegni ufficiali a corte, eccezion fatta per il funerale della Regina Elisabetta. Eppure, l’apparenza inganna.

Le foto rubate lontano dal cerimoniale e dagli scatti ufficiali, infatti, dimostrerebbero come i due in realtà siano buoni amici. Kate e Carlo, malgrado tutto, sono sempre sembrati abbastanza vicini; proprio per questo, secondo un esperto del linguaggio del corpo tra suocero e nuora ci sarebbe una relazione “speciale”.

Come riportato dal quotidiano inglese ‘Express’, Judi James ha spiegato che: “Kate e Carlo sembrano avere una relazione piuttosto speciale, anche di fronte ai sudditi. I due, infatti, sembrano sempre distinguersi per l’attenzione reciproca e la comunicazione empatica”.

“Il loro linguaggio del corpo insieme suggerisce che sono in sintonia l’uno con l’altro”, ha spiegato ancora l’esperta. Kate e Carlo, infatti, adopererebbero spesso: “complimenti per l’altro, mostrando in più di un’occasione non solo di pensarla alla stessa maniera, ma di apprezzare anche le reciproche battute di spirito”. Ma non finisce qui.

Kate e Camilla: due principesse diverse di fronte al Re

Confrontando l’approccio di Kate in pubblico rispetto a quello della regina consorte, l’esperta ha sottolineato sempre all’Express una differenza importante tra la Middleton e Camilla. L’ex principessa del Galles, infatti, in pubblico sembra essere meno rilassata e non ride alle battute di Carlo tanto quanto Kate. “Carlo ritrova in Kate il pubblico perfetto, lei è sempre molto rilassata durante gli impegni e i rituali di corte, tanto da concedersi una risata a differenza di Camilla”.

“Carlo ama essere il giullare di corte e con Kate è certo di ricevere sempre una risata di apprezzamento”, ha spiegato ancora Judi James. “Questo legame tra Carlo e Kate spesso porta a un linguaggio del corpo molto vicino e connesso tra i due, cosa che non accade invece con Camilla, che sembra stare alla larga“.

Insomma, a differenza della regina consorte, Kate starebbe molto più a suo agio con molti membri maschi della famiglia reale. Ma non solo. Guardando le foto di Carlo e Kate che sono molto fisici l’uno verso l’altro, l’esperta ha sottolineato come: “Quando Carlo bacia Kate sulla guancia, si scorge anche un affetto sincero tra i due. Mentre Kate, infatti, si piega educatamente per accettare il bacio, Carlo compie un atto sconveniente, sporgendosi più del dovuto per baciarla”.

Eppure, tra Kate e Camilla una differenza sostanziale, nonché importantissima sussiste. Mentre la moglie di William è stata sempre amata dai sudditi e dalla stampa, per la regina consorte non è sempre stato così, ha dovuto sgomitare per farsi apprezzare, scrollandosi di dosso l’etichetta di terzo incomodo tra Carlo e Lady Diana. Motivo per cui Camilla è molto più cauta, emotiva e insicura in pubblico e preferisce lasciare spazio a una più sicura di sé Kate.