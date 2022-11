“Ho 80 anni”: shock a Uomini e Donne | La nuova corteggiatrice ne dimostra 30 di meno e svela il suo segreto

Maria De Filippi ha confermato tutto dopo che Tina Cipollari, Gianni Sperti ed il pubblico erano rimasti a bocca aperta: la nuova dama ha 80 anni ma non ci sono tracce di rughe sul suo viso

Con tre semplici parole è riuscita a sconvolgere gli studi di Uomini e Donne lasciando sbigottiti ed increduli gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti ma anche il pubblico presente e i telespettatori. Lei si chiama Michela ed è una nuova dama della trasmissione condotta da Maria De Filippi, che ha scelto di partecipare in qualità di corteggiatrice del cavaliere Alessandro Rausa. Il 92enne frequenta da diverso tempo il programma ed è amatissimo dal pubblico: in passato ha avuto un legame con Pinuccia, a più riprese attaccata da Tina Cipollari, ed ora è ancora in cerca di una donna che voglia condividere con lui le gioie della vita. Ebbene anche Alessandro, come tutti gli altri, non ha potuto fare a meno di rimanere incredulo quando Angela, nel presentarsi, ha svelato pubblicamente la sua età con un pizzico di orgoglio.

Colpo di scena a UeD: la dama rivela la sua età e nessuno ci può credere

Il dating show condotto da ‘Maria’ sorprende sempre il pubblico ma questa volta è andato oltre, con una presenza femminile che ha fatto immediatamente parlare di sè. Alessandro ha per la verità ricevuto due nuove dame, una della quale si chiama Angela e l’altra è Michela. Poco dopo il suo ingresso in studio Michela ha raccontato di voler corteggiare il signor Alessandro ma a quel punto Tina Cipollari, incuriosita, le ha chiesto se si riferisse a Rausa oppure ad un altro Alessandro, facendo riferimento al 38enne corteggiatore di Ida Platano ovvero Alessandro Vicinanza.

Stupore in studio, ma Maria De Filippi conferma tutto

“Ma questo Alessandro o l’altro?” le hanno infatti chiesto gli opinionisti ed il motivo della domanda è da ricercare nel fatto che Michela è sembrata loro giovanissima, ed a questo punto lei è tornata a parlare sorprendendo tutti e rivelando di avere 80 anni e, proprio per questa ragione, di aver scelto di corteggiare il 92enne. Un vero colpo di scena che ha sconvolto tutti, e dal pubblico e dagli opinionisti si è levata una reazione unanime. “Quanti?!?” hanno detto quasi in coro e a quel punto Michela ha confermato la sua età; davvero incredibile considerata la quasi totale assenza di rughe ed un viso perfetto, che sembra essere quello di una 50enne. “Guarda la signora. Tu dici di portare bene i tuoi anni. Guarda lei” ha allora reagito Tina approfittandone per prendere in giro la sua storica nemica ovvero Gemma Galgani, chiedendole di fare un confronto.

Il segreto della giovinezza della dama Michela

Michela si è rivolta anche a Maria De Filippi salutandola e a quel punto la conduttrice ha affermato “è la verità”, per sfatare ogni dubbio e confermare che, sì, la nuova dama ha davvero 80 anni. Di Michela sappiamo che viene da Milano e parlando di sè ha rivelato: “Ho tanti parenti ultracentenari, abbiamo un dna particolare. Siamo tutti così in famiglia. Infatti, i medici ci studiano. E non ho mai preso una medicina in vita mia. Non bevo il caffè. Bevo il the o il caffè d’orzo. Mangio tutto, anche il cioccolato e i pasticcini. Faccio anche palestra”. Poi alcuni dettagli sulla sua vita privata: “Sono divorziata e ho avuto una relazione durata 33 anni. Recentemente, questa persona è scomparsa. Sono venuta a conoscerti perché sei una persona che mi piace molto. Sei corretto, educato, non gridi mai. Sei un vero signore”.