“L’ho sentita urlare mentre moriva” | Bimba di 9 anni trascinata via e sbranata da una tigre

Una nonna ha raccontato quanto accaduto alla sua nipotina mentre si trovava in una risaia: una tigre è sbucata dalla foresta e l’ha attaccata, uccidendola

Ha sentito nitidamente le urla disperate della nipotina ma non ha potuto fare nulla per salvarla perchè quando si è accorta di quello che stava succedendo era ormai troppo tardi. È una tragedia che parte proprio dalla drammatica testimonianza della nonna

quella che ha coinvolto una bimba di soli 9 anni, trovata morta in seguito ad una brutale ed improvvisa aggressione. La piccolina non ha potuto far altro che urlare a

squarciagola nella speranza che qualcuno riuscisse ad allontanare la responsabile di un attacco sferrato mentre si trovava in una risaia. “Ho sentito le urla della piccola

Poonam provenire dalla foresta” ha raccontato, sconvolta la nonna della vittima che ha spiegato quanto accaduto: come tutti i giorni lei, il suo nome è Terasiya Gond, e la

nipotina, stavano lavorando in una risaia di Madhya Pradesh, nell’India centrale. Una consuetudine, in queste zone, anche per bambini dell’età di Poonam che danno una mano alla famiglia a racimolare la quantità mensile di denaro sufficiente a tirare avanti.

Bimba di 9 anni attaccata da una tigre: “L’ha trascinata via”

Dalla vegetazione in maniera fortuita è sbucata una enorme tigre che ha afferrato la piccola Poonam trascinandola via con sè davanti agli occhi increduli della nonna. Una volta

scomparse nella foresta la tigre ha iniziato a sbranare la bambina, che purtroppo poco dopo è deceduta. “Ho sentito la piccola urlare mentre moriva”. Il tutto si è verificato

intorno alle 14.30 ora locale di mercoledì e sul posto, allertate dall’anziana, sono giunte le autorità per indagare sull’accaduto.

L’agghiacciante testimonianza della nonna

“Pensavo che si fosse tagliata una mano con una falce, ma quando mi sono girata per vederla, ho visto una tigre che la trascinava fuori dal campo. Ho gridato aiuto e gli

abitanti del villaggio, che stavano lavorando nella risaia, sono accorsi e hanno cercato di salvare la bambina, ma la tigre è fuggita nella fitta foresta, trascinando con sé la

piccola”. È stato questo il racconto straziante Terasiya Gond all’Hindustan Times. Immediatamente sono scattate le ricerche, non facili, per individuare l’area del brutale

attacco tra la vegetazione e, alcune ore dopo, le autorità indiane hanno confermato di aver ritrovato il corpo della bimba. È stata anche disposta l’autopsia per avere una

maggiore chiarezza sulle cause del decesso. Il medico legale non ha avuto dubbi: Poonam è deceduta a seguito delle profonde e terribili ferite inflitte dalla tigre sul suo corpicino, martoriato da morsi e graffi. L’intera comunità è sconvolta per quanto accaduto; non è chiaro al momento dove si trovi e la tigre e quale sia l’intenzione delle

autorità in merito ad essa.