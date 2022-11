Se lo è fatto crescere sul braccio: l’incredibile storia di una donna che aveva perso il naso a causa del cancro

Una donna ha ‘ricevuto’ un naso nuovo che è stato fatto crescere direttamente sul suo naso, dopo aver perduto il suo a causa di un tumore. Ed è tornata a sentire gli odori

Una donna che otto anni fa ha perso il naso a causa di un cancro è riuscita a farne crescere uno nuovo, sul braccio. A Cecile, che vive a Tolosa in Francia, è stata infatti rimossa parte del naso originale nel 2013 dopo che le è stato diagnosticato un tumore: sebbene l’operazione abbia eliminato il cancro, l‘ha lasciata troppo imbarazzata per lasciare la sua casa e le ha tolto il senso dell’olfatto. Prima del suo trattamento per il cancro, come raccontato dal Daily Mail, i medici avevano creato un naso su misura utilizzando biomateriale stampato in 3D e lo avevano tenuto sul ghiaccio aspettando che l’evoluzione tecnologica consentisse di avviare la procedura. E così, nel 2022, sono stati in grado di impiantarlo sotto la pelle del suo avambraccio dove cellule e vasi sanguigni sono cresciuti in esso nell’arco di due mesi.

Naso impiantato nell’avambraccio: ha perso il suo a causa del cancro

Quindi le hanno impiantato il nuovo naso sul viso e i vasi sanguigni all’interno si sono attaccati a quelli delle tempie. Cecile, 50 anni, si è detta contentissima dei risultati, soprattutto per il fatto che ora può respirare meglio e annusare il suo giardino. “Posso finalmente uscire di casa, riprendere in mano la mia vita – ha raccontato a 20 minutes – è miracoloso. Questo biomateriale è stata la mia ultima risorsa, rendo omaggio alla ricerca e al lavoro dei medici che mi hanno aiutata a resistere e pazientare”.

“Sono rimasta chiusa in casa per 8 anni, ora torno a vivere”

“Sono rimasta chiusa in casa mia negli ultimi otto anni. Quando sei malato, ti isoli e il viso è quello che vedi per primo”. Prima di farsi crescere un nuovo naso, i medici avevano provato a somministrare innesti cutanei a Cecile per sostituire i tessuti persi, ma la procedura non è andata a buon fine. Le sono state anche date delle protesi, ma ha lottato per tenerle in posizione. I chirurghi, la dottoressa Agnes Dupret-Bories e il dottor Benjamin Valerie, le hanno dunque chiesto se fosse interessata a ricrescere il naso. Hanno scelto di impiantare il dispositivo nasale sull’avambraccio poiché la pelle è più sottile lì, simile a quella del viso. Celice ha dovuto visitare regolarmente l’ospedale mentre la pelle cresceva per assicurarsi che si sviluppasse correttamente e non ci fossero danni. Dopo due mesi il naso era sufficientemente cresciuto per essere spostato sul viso. Per sostituire la pelle prelevata dal suo avambraccio hanno usato un innesto dalle sue cosce. È rimasta in ospedale per 10 giorni e le sono stati somministrati antibiotici, prima di tornare a casa. E ricominciare a vivere.