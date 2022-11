Se n’è andato l’uomo del Terminal, Mehran Karimi Nasseri: la sua storia aveva ispirato un film di Steven Spielberg

L’uomo che ha ispirato il film diretto da Steven Spielberg e interpretato da Tom Hanks, è morto a 79 anni per cause naturali.

Anche se non avete mai visto la pellicola cinematografica, conosciamo tutti molto bene il film “The Terminal” e la sua storia vera. Per quanto, infatti, possa sembrare incredibile, un uomo realmente ha vissuto per tantissimo tempo in un aeroporto e la sua casa è stata il terminal 2F del “Charles De Gaulle” di Parigi.

Se nel film, però, diretto da Steven Spielberg e interpretato da Tom Hanks, il protagonista è un cittadino di uno Stato immaginario, la Krakozhia, dell’Europa orientale che una volta atterrato a New York, scopre il colpo di Stato nel suo Paese che gli vieta sia di lasciare l’aeroporto internazionale “John Fitzgerald Kennedy” sia di poter ritornare a casa con un passaporto ormai privo di validità, nella vita reale non solo l’aeroporto è diverso, ma anche lo Stato è più che vero.

A ispirare il film del 2004, infatti, è stato Mehran Karimi Nasseri, cittadino iraniano che ha vissuto nell’aeroporto “Charles De Gaulle” tra il 1988 e il 2006. Ieri, però, Mehran Karimi Nasseri è morto a 79 anni di cause naturali proprio al terminal 2F del “Charles De Gaulle”. A confermare la sua morte, è stata l’agenzia di stampa francese AFP che ha sentito i funzionari dell’aeroporto.

Dopo aver abbandonato l’aeroporto di Parigi, l’uomo, in una sorta di ritorno alle origini, solo qualche settimana era ritornato nel sul caro terminal. Mehran Karimi Nasseri aveva speso buona parte dei ricavi del film che aveva ottenuto con i diritti d’autore – per un totale di 300.000 euro – e gli sono stati trovati addosso migliaia di euro in contanti.

L’incredibile storia di Mehran Karimi Nasseri: l’uomo che visse per 18 anni in aeroporto

Mehran Karimi Nasseri era nato in Iran nel 1942 e sin da subito aveva sviluppato dei cattivi rapporti con la sua famiglia. Così, quando aveva 35 anni, l’uomo fu costretto a lasciare il suo Paese a causa del suo attivismo politico contro lo Scià Mohammad Reza Pahlavi, l’autoritario leader dell’Iran che aveva anche ottimi rapporti diplomatici con l’Occidente, tanto da essere considerato un paese alleato, deposto poi nel 1979 a seguito della Rivoluzione islamica.

Dopo aver errato in lungo e in largo in giro per l’Europa, Mehran Karimi Nasseri riuscì a entrare illegalmente in Francia, ma perse i suoi documenti. Così, nell’agosto del 1988, l’apolide “sir Alfred Mehran” – gli piaceva farsi chiamare così – inizia la sua lunga avventura all’interno del Charles de Gaulle.

Venne fermato dalla polizia di frontiera al terminal, ma non avendo con sé i documenti che potessero provare il suo status di rifugiato politico, l’uomo, in maniera obbligata, fu costretto a rimanere, nonché a vivere, all’interno dell’aeroporto per ben 10 anni, fino al 1998.

Quell’anno, infatti, gli venne accordata la possibilità di lasciare Charles de Gaulle, ma Mehran Karimi Nasseri non lo fece e rimase lì fino al 2006. La sua lunga permanenza di 18 anni all’interno dell’aeroporto si interruppe solo per problemi di salute che lo obbligarono a vivere in una casa di accoglienza gestita da Emmaüs France nel XX arrondissement di Parigi, prima di tornare e concludere la sua vita al terminal 2F del Charles De Gaulle.