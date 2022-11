Attacco nucleare, come reagirebbe la Rai? Spunta un video “simulazione” | Ma non è come sembra

Quale sarebbe la possibile reazione della televisione pubblica qualora l’Italia dovesse essere oggetto di un attacco nucleare? Il video (prank) che la simula

È una domanda che forse in questi mesi diverse persone si sono poste, quella legata alla comunicazione in caso di un eventuale ‘fallout nucleare, alla luce delle crescenti minacce da parte russa all’Europa legate anche agli attacchi alle centrali nucleari ucraine. Anche se il presidente Putin non ha mai espressamente dichiarato la sua intenzione di impiegare armi nucleari, è infatti bastato utilizzare questo termine nei suoi discorsi per accrescere il senso di preoccupazione non solo dell’Ucraina ma di tutta Europa. E tra le ‘curiosità’ che anche in Italia hanno iniziato a circolare vi è stata quella relativa alle modalità con le quali lo stato, attraverso la Rai, potrebbe comunicarlo ai 60 milioni di italiani.

Cosa succederebbe in caso di attacco nucleare? Il video simulazione (prank) fa riflettere

Ebbene a quanto pare c’è chi ci aveva già pensato sette anni fa realizzando un video tornato a circolare nell’ultimo periodo. Un filmato intitolato Simulazione Rai Attacco Nucleare con intestazione “Trasmissione di Emergenza Rai – Criticità Estrema – Certezza Accertata – Minacce Esplosione/Fallout Nucleare – Tipo di Emergenza Attacco Nucleare – Trovare immediatamente riparo”. Il video si apre con un lungo beep audio seguito dal messaggio, letto da una voce robotica: “Canale di emergenza automatico della radiotelevisione italiana. Questa non è un’esercitazione. Il centro radar Nato efr1006039 ha rilevato un possibile lancio di missili nucleari da Iran e Repubblica Democratica di Corea diretti verso il nostro paese. Il livello di criticità è estremo, segno che un attacco nucxleare sul suolo nazionale è imminente. Alla popolazione delle grandi città è consigliato trovare riparo nelle gallerie metropolitane, per tutti gli altri è fortemente sconsigliato lasciare le proprie abitazioni. Porti, aeroporti e autostrade sono stati chiusi per l’utilizzo del personale militare. Reti telefoniche, stazioni radio e reti internet non necessarie sono state anch’esse temporaneamente disabilitate. Per comunicare con le autorità della Protezione Civile è consigliato dotarsi di un apparecchio radio e sintonizzarsi sulla frequenza 770 AM. Vi raccomandiamo di mantenere la massima allerta”. Il messaggio si conclude con “Cercare immediatamente un riparo ripetuto più volte”.

‘Trasmissioni di emergenza Rai’. Ma è solo un prank su Youtube

Questo è un prank, realizzato sulla falsa riga di un analogo video scherzo statunitense ed è chiaramente specificato nella descrizione del video pubblicato su Youtube nel 2015: “Questa è la prima versione di un popolare “prank” americano che ho voluto tradurre in italiano. Essendo questa una prima versione, non esitate a dare consigli. Vi consiglio di usarlo quando le vostre vittime non se lo aspettano (nel bel mezzo di un film, un telegiornale, ecc)”. Insomma non c’è assolutamente nulla di vero e non possiamo ad oggi sapere come effettivamente la Rai potrebbe reagire in un caso di questo tipo. Però chi ha visto questo video, pur rilevandone le caratteristiche ‘ironiche’ ha anche raccontato come si sentirebbe se un domani dovesse accadere davvero.