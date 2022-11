I sandali di Steve Jobs in vendita all’asta | La cifra per aggiudicarseli è da capogiro

L’ammirazione per Steve Jobs è sconfinata, soprattutto tra gli appassionati di tecnologia e informatica che hanno apprezzato il genio dell’imprenditore e inventore statunitense.

Il cofondatore di Apple e amministratore delegato della Mela fino all’agosto 2011, quando fu costretto a dimettersi dal ruolo per motivi di salute, è venuto a mancare nell’ottobre dello stesso anno. Tuttavia, anche a distanza di 11 anni dal suo addio, i fan non perdono occasione di ricordarlo e omaggiarlo. Ma non è tutto, perché con il passare del tempo alcuni oggetti posseduti da Steve Jobs sono diventati veri e propri cimeli.

Proprio nelle scorse ore il quotidiano La Repubblica ha riportato la notizia che i sandali indossati da Steve Jobs tra gli anni ’70 e gli anni ’80 sono tornati in vendita.

Si tratta delle calzature del produttore tedesco Birkenstock, come precisato anche dalla casa d’aste Julien’s Auctions che ha provveduto a diffondere l’annuncio della messa in vendita dei sandali.

I sandali di Steve Jobs esposti in tutto il mondo

Stando a quanto riportato dalla casa d’aste, la base d’asta è stata fissata a 15.000 dollari ma l’impressione è che l’attenzione nei confronti di questo cimelio potrebbe far schizzare la quota molto più in alto, fino a raggiungere gli 80.000 dollari.

Come accennato, non è la prima volta che i sandali Birkenstock di Steve Jobs vengono messi in vendita. Era già accaduto sette anni fa, in un’asta dove comparivano anche altri cimeli: inoltre, i calzari del cofondatore di Apple hanno avuto anche l’onore di far parte di mostre ed esposizioni in vari paesi del mondo.

Nel 2017 i sandali sono stati esposti al salone del mobile di Milano e lo stesso anno sono stati un pezzo importante nell’esposizione di Colonia. Sono comparsi anche a New York, precisamente a Soho, per il primo negozio americano del marchio Birkenstock.

Stavolta, come spiega sempre La Repubblica, i sandali sono tornati in vendita accompagnati da un NFT che rappresenta il paio di calzature.

Mark Sheff, l’uomo che recuperò i sandali dalla spazzatura

Se i sandali di Steve Jobs sono arrivati fino ai giorni nostri il merito è soltanto di Mark Sheff, un cuoco che gestiva una delle proprietà immobiliari del cofondatore della Mela ad Albany, in California.

E’ stato proprio lui a recuperare i sandali Birkenstock dalla spazzatura, negli anni ’80, come ha sottolineato anche Business Insider.

“I sandali facevano parte del suo lato semplice. Erano la sua uniforme. Il bello di un’uniforme è che non devi preoccuparti di cosa indossare al mattino. Non avrebbe mai fatto o comprato qualcosa solo per distinguersi dagli altri”: sono le parole di Chrisann Brennan, ex compagna dell’imprenditore statunitense e madre della scrittrice americana Lisa Nicole Brennan-Jobs.

“Era semplicemente convinto dell’intelligenza e della praticità del design e della comodità di indossarlo – ha aggiunto – E con le Birkenstock non si sentiva un uomo d’affari, quindi era libero di pensare in modo creativo”.