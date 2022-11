“Mi vuoi sposare?”: la proposta lascia (tutti) senza parole | Chi è il compagno di Valerio Scanu?

Il cantante di Amici ha lasciato con il suo gesto letteralmente a bocca aperta il compagno

Fiori d’arancio in arrivo per l’ex vincitore di Sanremo Valerio Scanu, che lascia tutti a bocca aperta con il suo romantico gesto.

Il cantante ha voluto condividere con i suoi follower un momento tanto intimo quanto importante in cui ha chiesto la mano al suo compagno: Luigi Calcara.

Un momento felice non solo per la coppia, ma anche per lo stesso Scanu, che ha così fatto coming out nel momento giusto con la persona giusta.

Valerio Scanu si sposa: la proposta e il coming out lasciano tutti a bocca aperta

Una sorpresa non da poco, quella di Valerio Scanu, che ha sorpreso anche tutti i suoi fan con una proposta che si rivela, a tutti gli effetti, anche come un coming out.

Il cantante, vincitore di Sanremo con il brano ‘Tutte le volte che…’, è stato infatti sempre molto riservato sulla sua vita privata.

La persona giusta, però, lo spinto ha fare un gesto eclatante sebbene molto fuori dalle sue corde.

#ValerioScanu fa coming out chiedendo la mano all’amato Luigi Calcara ❤️ auguri ai futuri sposi 💐 pic.twitter.com/Ut4hgFHMeq — ApocaFede (@DrApocalypse) November 13, 2022

Come si vede nel video realizzato da uno degli amici della coppia, Valerio ha fatto una sorpresa al suo compagno che è rimasto letteralmente a bocca aperta e ha strabuzzato gli occhi, fra la felicità dei presenti.

Nel video uno zoom ironico sul volto mostra palesemente lo stupore del compagno, che non si aspettava molto probabilmente quel gesto.

Chi è Luigi Calcara, il compagno nonché futuro sposo di Valerio Scanu

Valerio Scanu ha voluto chiedere la mano a Luigi Calcara, docente nel dipartimento di Ingegneria astronautica, elettrica ed energetica dell’Università La Sapienza di Roma.

Oltre a questo non vi sono particolari informazioni online sul futuro sposo.

E’ certo, però, che a differenza del cantante Luigi è lontano, a differenza di Valerio, dal mondo dello spettacolo.

Dalla sua biografia su Instagram, però, apprendiamo che è originario della Sicilia ma vive attualmente a Roma, ha 32 anni ed è docente universitario.

Il giovane professore è legato a Valerio dal luglio del 2020.

Dopo il dolore arrivano grandi gioie per Valerio Scanu

Un momento indubbiamente felice, quello di Valerio, che arriva dopo un momento di profondo dolore: quello della perdita del padre.

E’ a lui che Valerio ha voluto dedicare la sua tesi di laurea, conseguita presso l’Università telematica Giustino Fortunato di Benevento con 110 e lode.

E’ al padre venuto a mancare che il cantante ha dedicato l’intero percorso, che arriva proprio in un momento così felice per lui: quello del suo matrimonio.

Non si è ancora a conoscenza, ovviamente, di ulteriori dettagli circa la data e la cerimonia, che potrebbe svolgersi in stile più “discreto” come d’altronde lo stesso Valerio è sempre stato.

Ma mai dire mai, il matrimonio è sempre occasione di grandi festeggiamenti e occasione per coinvolgere colleghi, amici e famiglia.