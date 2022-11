“Sono devastata, come farò ad andare avanti? | Straziante lutto per Asia Argento

Sono ore durissime per la figlia del celebre regista Dario Argento: Asia ha annunciato un grave lutto che l’ha colpita, la perdita di una persona a lei molto cara

“Sono devastata oltre il dicibile”. A dichiararlo, nelle scorse ore, è stata nientemeno che Asia Argento, che si è trovata a dover annunciare un grave lutto che l’ha colpita. La figlia del celebre regista horror Dario Argento ed ex moglie di Morgan ha rivelato sui social che per lei sono ore durissime, trovandosi a rivivere qualcosa che aveva già dovuto affrontare nel giugno del 2018, quando a perdere la vita fu il suo compagno di allora, il celebre cuoco, gastronomo, scrittore e personaggio televisivo Anthony Bourdain.

Grave lutto per Asia Argento, ore di grande dolore. L’annuncio

Questa volta l’attrice, regista e personaggio televisivo, ma anche musicista (ha due dischi all’attivo e non sono in molti a saperlo), si è trovata a perdere un’altra persona cara e a lei molto vicina, ed è per questo che si è ritrovata ad affrontare ore durissime. Aria Maria Vittoria Rossa Argento, è questo il suo nome completo all’anagrafe, ha postato una serie di foto che la ritraggono accanto alla persona che non c’è più, un dolore difficile da sopportare dal momento che se ne è andata prematuramente.

Per Asia Argento era iniziato un periodo positivo: pochi mesi fa ha infatti ritrovato l’amore con il nuovo fidanzato Miche e Titi Martignoni, noto lottatore di arti marziali miste. Uno sportivo con all’attivo diversi incontri vinti e una sola sconfitta. Anche dal punto di vista della carriera lavorativa per Asia è un buon periodo: ad inizio anno è infatti uscito il nuovo film horror diretto da suo padre Dario “Occhiali neri” e lei è nel cast. E, sempre nel 2022, ha diversi altri film che la vedono impegnata come Padre Pio diretto da Abel Ferrara, Interstate di Jean Luc Herbulot e Vera, con la regia di Tizza Covid e Rainer Frimmel.

Le strazianti parole di Asia Argento

Il lutto dunque porta grande dolore in un periodo sostanzialmente positivo. E, nell’annunciare la sua scomparsa, Asia Argento ha voluto salutare così la persona che se ne è andata: “Ho perso uno dei miei più cari amici e il mondo ha perso un essere umano veramente gentile, generoso, genuino, onesto, puro, stimolante, divertente, unico. Unico nel suo genere. Sono devastata oltre il dicibile. L’unica cosa che mi dà un po’ di pace è leggere le parole di tutte le persone a cui hai toccato l’anima. Hai creato così tanti legami con altre persone. Sei stato davvero brillante nella tua vita, amico mio. Non sono sicura di come andare avanti senza i nostri scambi quotidiani. Ma mi sento fortunata per essere stata toccata dalla tua presenza in questa vita”. La persona in questione è l’amico Kiko Loiacono, purtroppo deceduto nelle scorse ore. Tantissimi i commenti con frasi di cordoglio e vicinanza a lei rivolti..