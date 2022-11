Attenzione alla truffa del sì: esiste davvero? Basta un sì per essere fregati? | Ecco come stanno le cose

La maggior parte degli utenti viene spesso raggiunta al telefono dalle chiamate dei call center di ogni tipo, che propongono offerte sui vari prodotti: dai contratti per le forniture di luce e gas agli abbonamenti alle piattaforme di streaming, fino ad arrivare alle connessioni internet e tanto altro ancora.

Il problema è che molto spesso si tratta di vere e proprie scocciature: le chiamate, infatti, arrivano quando non si ha alcuna voglia di stare a sentire eventuali promozioni (ad esempio quando si è a lavoro oppure ci si trova in totale relax), oltretutto su prodotti che non interessano. Ecco perché in molti non rispondono alle chiamate spam e marketing, provvedendo anche a bloccare i numeri che tentano di raggiungerli.

Questo perché in alcuni casi queste chiamate da parte dei call center si rivelano delle vere e proprie truffe. Una di quelle più denunciate sul web è la cosiddetta “truffa del sì”: ma esiste davvero? In cosa consiste questo raggiro?

La struttura di questa truffa è molto semplice. Un call center chiama l’utente con un numero che ovviamente non è salvato in rubrica e cerca di convincere il malcapitato ad acquistare un determinato prodotto o servizio, oppure ad aggiornare il piano tariffario per luce e gas e così via.

Tutta la verità sulla truffa del sì: la legge è dalla parte del consumatore

Ad un certo punto l’operatore rivolge una domanda all’utente, chiedendogli ad esempio “Lei è il signor Nome Cognome?”: basterebbe quindi il semplice “sì” come assenso alla sottoscrizione di un contratto. Ma è davvero così?

In realtà, come riportato anche da alcuni siti anti-bufala, non è possibile sottoscrivere alcun contratto valido legalmente solo a voce: quindi anche dicendo “Sì” il presunto contratto non potrebbe avere validità, come chiaramente specificato nella legge del 21 febbraio 2014 a tutela dei consumatori.

Nella legge, nota come “direttiva consumatori”, viene infatti chiarito che “il consenso all’adesione di un contratto può essere stipulato solo in forma scritta, quindi sia mediante documento elettronico (quindi con firma elettronica autenticata) che mediante cartaceo da inviare contro-firmato all’azienda. Non esiste la possibilità di far aderire ad un contratto mediante consenso telefonico”.

Il consumatore ha diritto a cambiare idea: cosa dice la direttiva

Inoltre, sempre la direttiva consumatori chiarisce che il consumatore “ha ufficialmente il diritto di ripensarci e cambiare idea, quindi potrebbe tranquillamente dire “sì” per telefono e poi non aderire al contratto (nonostante ovviamente l’azienda finirà per fare pressioni in tal senso per farvi aderire lo stesso, ma questo è un altro discorso)”.

Ma allora cosa bisogna fare se si incappa in quella che viene definita la truffa del sì? L’importante è sempre sapere che la legge è dalla parte dell’utente, ma per evitare ogni possibile problema meglio chiudere la chiamata se compare sul nostro schermo che si tratta di una telefonata commerciale (o se abbiamo già risposto).