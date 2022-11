Ha lottato fino all’ultimo, la tiktoker Alice Manfrini morta a 24 anni | Cos’è il Sarcoma di Ewing

Sono ore di strazio per amici e famiglia di Alice Manfrini, la tiktoker che aveva raccontato la malattia sui social non perdendo mai la speranza di poter la sconfiggere

Pur consapevole del fatto che la malattia stesse correndo più velocemente delle cure e nonostante i crescenti dolori lei ha continuato a sorridere, a condurre una vita normale, studiando e lavorando. E, soprattutto, non ha mai smesso di tenere aggiornati i suoi follower sui social, sempre con il sorriso e con una incredibile carica di ottimismo. Ma, purtroppo, ad un anno dalla terribile diagnosi, Alice Manfrini si è spenta. Aveva solo 24 anni e negli ultimi mesi la sua popolarità su TikTok era fortemente cresciuta perchè aveva scelto questa piattaforma per parlare della malattia che l’aveva colpita, il sarcoma di Ewing, che rapidamente si è propagato nel suo corpo andando ad intaccare la vertebra vicino ai nervi sciatici e vicino al midollo, tanto da provocarle forti dolori ai nervi delle gambe.

Morta la tiktoker che raccontava la malattia sui social

L’incubo è iniziato nel 2021 quando la malattia le è stata diagnosticata: già durante il lockdown però Alice aveva raccontato che qualcosa stava cambiando nel suo corpo dopo aveva iniziato ad avere problemi ad un ginocchio ed una serie di dolori che andavano e venivano. Le prime diagnosi non hanno individuato il problema e solo a febbraio del 2021 si è scoperto che cosa l’aveva colpita. A quel punto la chemioterapia è iniziata immediatamente con sei cicli di chemio seguiti da ben sei operazioni. Ma la giovane non si è mai abbattuta conseguendo anche la laurea in economia e cercando, sui social, di sdrammatizzare la sua situazione raccontandola ai follower con grande chiarezza e trasparenza. Pur consapevole della gravità della malattia: “È la mia routine: mi sveglio, so di essere così e non ne faccio un dramma. spero che succederà, che mi diranno “sei guarita” e solo a pensarlo mi viene da piangere. Immagino quel giorno come potrò viverlo”.

Alice Manfrini, l’ottimismo e la speranza anche negli ultimi video

Nel suo ultimo video, postato su Tiktok il 1 novembre, lei non era fisicamente presente con il volto ma forniva aggiornamenti scritti: “Anche oggi aggiornamento senza voce e viso perchè non mi sento a mio agio ancora – si legge – i valori del sangue erano ancora bassi quindi ho fatto due sacche di sangue e una di piastrine. Speriamo che il mio fisico riesca questa volta a mantenere i valori alti in modo che io possa ricominciare a fare le chemio per stare meglio. Intanto vi mando un bacio dal nuovo gattino che mio padre ha adottato”. Nel video ancora precedente spiegava di avere difficoltà a parlare bene a causa dei problemi ai nervi del volto. Problemi che ben si sentono nel terzultimo video, postato circa un mese fa. Video nei quali lei non perde mai le speranze di una possibilità di miglioramento grazie alle cure alle quali si stava sottoponendo. Mamma, papà, il suo ragazzo e i nonni le sono rimasti costantemente accanto, aiutandola e supportandola in tutto e per tutto, specialmente nell’ultimo periodo, dopo che le sue condizioni erano andate via via peggiorando.

Cos’è il sarcoma di Ewing

Come spiegato dagli esperti dell’ospedale Bambino Gesù il Sarcoma di Ewing è “un tumore che può localizzarsi in aree diverse del corpo e che, pur potendo comparire a qualsiasi età, è più frequente negli adolescenti e nei giovani adulti. Nella maggior parte dei casi si sviluppa dalle ossa, ma può avere origine anche dai tessuti molli adiacenti all’osso. Le ossa più frequentemente coinvolte sono il femore, la tibia, il bacino, le costole e raramente le vertebre”. Può essere localizzato, qualora coinvolga solo un tessuto o organo nel quale si forma o metastatico se si diffonde in altri tessuti ed organi. La presenza di metastasi a distanza, al momento della diagnosi, vanno a ridurre fortemente le possibilità di guarigione.