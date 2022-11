Qui era solo un bambino, oggi è un famosissimo cantante | Lo avete riconosciuto?

Avete capito di chi si tratta? Ha scritto decine di grandi successi prima con la sua storica band, poi da solista. Conosciamolo meglio

Una carriera inarrestabile ricca di successi con i quali sono cresciute intere generazioni di ragazzi e ancora oggi cantatissimi da chi allora era un 15enne ed oggi è un adulto, e dai loro figli. Stiamo parlando, del resto, di uno dei cantautori più seguiti ed amati del panorama musicale italiano con alle spalle oltre 10 milioni di dischi venduti, sia con la sua storica band che come solista, numerosi dischi pubblicati e decine di singoli grazie ai quali ha conquistato, tra le altre cose, tredici Telegatti e ben tre Festivalbar. figlio di una coppia di fiorai ed originario del Pavese, la sua passione per la musica nasce prestissimo, avvicinandosi in particolare al rock. La ‘scintilla’ che lo porterà al successo scocca proprio durante il liceo. dopo una bocciatura in terza superiore farà, tra i banchi di scuolam, una conoscenza che gli cambierà la vita.

Quì era soltanto un bambino, avete capito di chi si tratta?

In pochi sanno che, anche se le sue canzoni sono cantate in italiano, il primo brano proposto nel programma tv 1, 2, 3 Jovanotti si intitolava Live in the Music ed era cantato tutto in inglese. Ma non solo: prima che la band decidesse il suo nome definitivo iniziarono ad esibirsi con il nome provvisorio I Pop. Avete capito di chi stiamo parlando? I primi anni, stiamo parlando del periodo che ha inizio nel 1989, mettono in chiaro che questo gruppo ha davvero delle enormi doti: non solo dal punto di vista vocale ma anche per quanto riguarda i testi delle canzoni, scritti insieme, e che si caratterizzano per un linguaggio piuttosto diretto e semplice, di grande impatto ed efficacia. Tanto che i brani, forti anche di melodie cantabili, restano subito in mente oltre a far emozionare il pubblico. Per quanto riguarda la sua vita privata è stato sposato dal 2005 al 2013 con Martina Marinucci e nel 2008 è nato il figlio Hilo. Invece all’età di 51 anni, nel 2019, è convolato a nozze per la seconda volta con Debora Pelamatti.

Una persona semplice con una carriera incredibile

Ma ci sono altre curiosità poco note su di lui: prima di diventare cantante lavorava nel negozio di fiori dei genitori, in veste di fattorino. Ed una volta consegnò, da parte di Maurizio Costanzo, un mazzo di fiori nientemeno che a Maria De Filippi. Se non avesse intrapreso la carriera di cantante, come da lui stesso raccontato, avrebbe lavorato come Autista Soccorritore della Croce Rossa Italiana a Pavia, dove era già volontario. Non si ritiene abbastanza bravo da suonare dal vivo le tastiere che però utilizza per comporre le sue canzoni. Ed è un grande appassionato di moto, in particolare le Harley Davidson. Si, è proprio lui: stiamo parlando del mitico Max Pezzali che, insieme a Mauro Repetto ha formato gli 883 componendo una fitta serie di grandi successi come Hanno ucciso l’uomo ragno, La dura legge del gol!, La donna, il sogno e il grande incubo. E che il 21 luglio del 1998 si esibirono, davanti a 100mila persone, in piazza del Duomo a Milano. Dopo la separazione, Pezzali ha proseguito come solista realizzando moltissimi altri dischi strepitosi.