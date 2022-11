“Una delle persone più belle che abbia mai conosciuto” | Dolore immenso per Jennifer Aniston

Jennifer Aniston ha condiviso sui social un momento di grande dolore per lei, un grave lutto l’ha colpita in questi giorni. Una delle persone più importanti della sua vita è scomparsa.

Non è un momento facile per Jennifer Aniston che dopo aver confessato di averle provate tutte per avere un bambino, ha condiviso sui social un altro momento di grande dolore. L’attrice su Instagram, infatti, ha voluto ricordare chi ha lasciato questo mondo con un messaggio davvero commovente che dimostra solo il bene e l’affetto sincero della Aniston.

Se n’è andato a 89 anni lo scorso 11 novembre John Aniston, il padre dell’attrice. “Dolce Papà, eri uno degli esseri umani più belli che io abbia mai conosciuto. Sono così grata che tu sia andato a librarti nei cieli in pace e senza dolore. Ti amerò fino alla fine dei tempi. Non dimenticare di farmi visita”, ha scritto la Aniston su Instagram postando diverse foto insieme, da quando Jennifer era solo una bambina fino a diventare l’attrice amata e apprezzata da tutti oggi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

Sempre nel post su Instagram, la Aniston si è soffermata sulla dipartita del padre, avvenuta proprio l’11/11, numeri che l’attrice aveva tatuato qualche anno fa: “Hai sempre avuto un tempismo perfetto”, si legge ancora nel post. “Quel numero avrà per sempre un significato ancora più grande per me ora…”.

Aveva spiegato la stessa Aniston lo scorso marzo il significato del suo tatuaggio sul polso sinistro, le cifre “11 11”, condivise con la sua più cara amica Andrea Bendewald. “Il numero 11 è speciale per lei per via del suo compleanno e perché nel 2011 ha perso il suo amato cane Norman“, aveva scritto la rivista ‘People’ in merito al tatuaggio. Proprio per questo, la Aniston darà da ora in poi un altro importantissimo significato al suo tatuaggio.

Chi è stato John Aniston?

John Aniston, in realtà è di origine greca, era nato sull’isola di Creta il 24 luglio 1933. La sua famiglia, però, decise di trasferirsi negli Stati Uniti per fare fortuna nel 1935. Così, una volta arrivati, il padre anglicizzò i nomi della famiglia e da allora gli Aniston vissero a Chester, in Pennsylvania, dove aprirono un ristorante.

John Aniston è stato sposato due volte. La prima con la madre di Jennifer, Nancy Dow deceduta nel 2016, dal 1965 fino al divorzio del 1981, e poi dal giugno 1984 con l’attrice Sherry Rooney, conosciuta sul set di “Love of Life”.

Il ruolo più importante di tutti per il padre della Aniston come attore è stato, senza ombra di dubbio, lo spietato Victor Kiriakis nella soap opera “Il tempo della nostra vita“, interpretato per ben 30 anni. Ma oltre a Kiriakis, sempre per “Il tempo della nostra vita”, ha vestito anche in panni del dottore Eric Richsrds, nel 1969-70.

Per la televisione, inoltre, John Aniston la lavorato nelle soap opera “Aspettando il domani” e “Love of Life”. Come lavori minori e sporadici, invece, John Aniston è apparso nel telefilm “Il tenente Kojak» e anche in alcuni episodi di “Il virginiano”, “Star Trek: Voyager“, “Missione impossibile”, “Quella strana ragazza” e “Un detective in corsia”.