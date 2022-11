Al Bano, nuove confessioni su Romina: “Con lei non ho fatto…” | E intanto la Lecciso va per vie legali

Il cantante pugliese torna a confessarsi sulla fine della relazione con Romina Power in una lunga intervista. E intanto, lei, finisce per vie legami con Loredana Lecciso

Nonostante siano passati all’incirca 23 anni dalla separazione ufficiale fra Romina Power e Al Bano Carrisi, la coppia, oggi solo musicale, continua a far parlare di sé e a suscitare interesse.

Ogni anno che passa sembra inoltre aggiungersi un tassello sui retroscena della fine di una delle relazioni più amate in Italia e con al seguito migliaia di fan.

Esempio ne è l’ultima intima intervista rilasciata da Al Bano ai Lunatici (Rai Radio 2), nella quale il cantante pugliese è tornato a parlare dell’ex moglie Romina Power non nascondendo l’enorme dolore provato in quel periodo.

Come noto a tutti, la goccia che fece traboccare il vaso fu la scomparsa della figlia Ylenia Carrisi, che creò una frattura irreparabile nella coppia.

Proprio su quella terribile vicenda, per altro, è tornata Romina Carrisi, figlia di Al Bano e Romina, che a ‘Oggi è un altro giorno’ si è confessata sul dolore provato.

Al Bano si confessa sulla rottura con Romina: “Non ho fatto il terrone”

Come anticipato, durante l’intervista Al Bano ha rivelato di aver sofferto moltissimo nel periodo successivo alla separazione con Romina.

“Arrivano degli appuntamenti col destino e devi saperli affrontare. Bisogna farlo con garbo, intelligenza, sensibilità” – ha commentato Al Bano riferendosi al capolinea di quel grande amore -. “Per me fu un tuffo nel mare del dolore per parecchi anni“, ha rivelato.

Per mettere poi a tacere le voci sul suo atteggiamento dopo la relazione, il cantante cellinese ha voluto specificare come sono andate realmente le cose, specificando di non essere stato brusco nei confronti di Romina: “Non ho fatto né il terrone, né il pugliese, né il sudista”.

Al Bano è poi sceso ulteriormente nello specifico, rivelando intimi dettagli su quei momenti di profondo dolore:

“Dissi a Romina che se questa era la sua decisione doveva andare e le augurai la migliore fortuna. Lei sentì il bisogno di tornare in America. Bisogna saperle affrontare le cose. E di cose ne ho affrontate tante nella mia esistenza”.

Alla fine da quel dolore, però, l’amato artista pugliese ha trovato la forza di andare avanti anche grazie ai grandi insegnamenti appresi da quell’esperienza:

“Tutto arriva, ma tutto passa. Questa è una grande verità. È chiaro che un abbandono, la fine di un amore, è una cosa drammatica. Ma dobbiamo saperla affrontare”.

Oggi Al Bano è felice accanto al suo nuovo amore, Loredana Lecciso, ma lei sembra non digerire le continue interferenze dell’ex moglie.

I rapporti fra le due, già tesi fin dall’inizio, si sono ulteriormente incrinati dopo l’ultima mossa di Romina.

In un’ospitata a Domenica In, la conduttrice Mara Venier e la compagna di Al Bano avevano ricevuto una diffida da parte di Romina che aveva intimato ad entrambe di non citarla durante l’intervista.

Se in un primo momento la Lecciso non aveva reagito in alcun modo, nelle ultime settimane la compagna di Al Bano avrebbe deciso di procedere per vie legali.

Anche perché la Power, secondo fonti vicine alla coppia, continuerebbe a tormentare la showgirl e parla come fosse ancora la moglie di Al Bano.

“Loredana ha chiesto aiuto agli avvocati. Vuole capire se ci sono i presupposti per chiedere i danni a Romina”, ha dichiarato una fonte vicina.

“Sono 20 anni che Romina fa di tutto per stuzzicarla. Nelle interviste parla di sé come se fosse ancora la moglie. Sul palco gioca a fare l’innamorata, Loredana è stanca”.

Chissà quali risvolti avrà questa vicenda, che sembra destinata a non finire.