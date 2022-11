Grave lutto per Anna Tatangelo, la perdita è devastante | Solo un mese fa un altro grande dolore

La vittoria a Sanremo Giovani nel 2002 con il brano Doppiamente Fragili è stata il trampolino di lancio per la carriera di Anna Tatangelo, che da quel momento in poi è diventata una delle artiste più affermate nel panorama musicale italiano.

Otto album, tanti tour e anche molte partecipazioni televisive, senza dimenticare la sua lunga storia d’amore con Gigi D’Alessio, cominciata nel 2005 e terminata definitivamente nel 2020. Anna Tatangelo ha poi cominciato una nuova relazione con il rapper e attore Livio Cori, anch’essa terminata da qualche mese. Nell’ultimo periodo Anna Tatangelo ha dovuto fare i conti anche con altre situazioni molto difficili che riguardano la sua sfera privata.

Solo un mese fa la celebre cantante di Sora ha dovuto dire addio all’amata mamma Palmira Vinci, che si è spenta all’età di 67 anni dopo aver combattuto a lungo con una grave malattia.

“È un dolore troppo forte … Ciao mamma”, aveva scritto Anna Tatangelo su Instagram, pubblicando anche una dolce foto di sua madre sorridente.

Dopo mamma Palmira un altro grave lutto per Anna Tatangelo

“Descrivere i sentimenti che un essere umano può provare per la propria mamma è davvero difficile – aveva poi aggiunto Anna Tatangelo sempre su Instagram – perché ogni parola, ogni emozione, ogni grazie sembra non riuscire mai a descrivere una cosa così forte ed intensa. Ed eccomi qui… con gli occhi pieni di emozioni a pensare a te, mamma”.

Già in quell’occasione l’artista laziale aveva ricevuto l’abbraccio di tutti i suoi fan e anche di molti personaggi noti del mondo della musica e dello spettacolo, che avevano voluto manifestare tutta la loro vicinanza alla Tatangelo in un momento così duro.

Nemmeno il tempo di assorbire il colpo che la cantante di Sora deve fare i conti con un altro lutto molto doloroso. E’ infatti deceduto l’amato nonno Domenico Vinci, una figura che ha rappresentato tantissimo per l’ex di Gigi D’Alessio.

Nonno Domenico, padre di mamma Palmira, è morto all’età di 90 anni nella sua abitazione di Via Marsicana, a Sora, nelle prime ore di oggi, mercoledì 16 novembre.

“Ciao nonno”: le dolci parole della sorella Silvia

Anna Tatangelo non ha ancora pubblicato nulla sui social in merito alla scomparsa dell’amato nonno: evidentemente per lei la sofferenza è ancora troppa, anche perché va a sommarsi a quella per la morte di mamma Palmira.

Solo sua sorella Silvia ha salutato nonno Domenico con un semplice ma dolcissimo “Ciao nonno”: due parole che hanno stretto il cuore di tutti i fan. La perdita di un pilastro come nonno Domenico è senza dubbio un altro durissimo colpo per Anna Tatangelo e per tutti i membri della famiglia della cantante.

I funerali dell’anziano, come riportato anche dal sito DiLei, si svolgeranno domani alle 15.30 nella Chiesa Madonna del Divino Amore.