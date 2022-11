“Inquietante, cosa ti succede?” | L’ultimo gesto della Regina del Pop lascia i fan attoniti

“Non la riconosciamo più”. I fan di Madonna sono preoccupati per il cambio di rotta social della Regina del Pop, e il suo ultimo video li ha lasciati senza parole

“Madonna, ma cosa combini?”. Sono in tantissimi a chiederselo, molti dei quali suoi storici fan, nel guardare i video che la Regina del Pop è solita postare sulle piattaforme social TikTok e Instagram. Filmati nei quali, senza freni inibitori, la famosissima cantante si scatena dando sfoggio della sua sensualità portata, in alcuni casi, all’estremo. Da una parte c’è chi ritiene che Madonna stia letteralmente abusando dei filtri offerti dai social al punto da essere diventata irriconoscibile; c’è poi chi pensa che anche le scelte di make up adottate in questi video ‘irriverenti’ non vadano a valorizzarla appieno. Un altro gruppo di utenti si concentra invece sui contenuti delle clip social, alcuni dei quali considerati davvero esagerati e provocanti all’eccesso.

“Madonna, cosa ti sta succedendo?”. La preoccupazione dei fan

È il caso dell’ultimo video postato dalla cantante di Like a Virgin, scatenata a ritmo di musica mentre si mostra in atteggiamenti ‘roventi’ e mostrandosi in lingerie e con le calze a rete. Il filmato sta suscitando una fitta serie di reazioni anche per il ‘twerking’ estremo che Madonna mostra alla telecamera, poco dopo aver avvicinato il suo viso a pochi centimetri dall’obiettivo e, poco dopo, anche il suo lato A lasciando ben poco all’immaginazine. Lei non si cura troppo delle critiche, peraltro il solo ultimo video ha rapidamente superato 2 milioni di visualizzazioni ma anche una moltitudine di commenti trasversali da parte di utenti che si chiedono cosa stia succedendo.

L’ultimo video ha superato le 2 milioni di visualizzazioni

“Per favore, qualcuno la aiuti, sono seriamente spaventato”, scrive ad esempio una persona arrivando ad ipotizzare non meglio precisati problemi di salute della pop star. C’è chi addirittura si è azzardato a definire il tutto “inquietante” o “preoccupante”. Il motivo è da ricercare nel fatto che non si tratta di un caso isolato: se in questa clip si mette a twerkare davanti alla telecamera dello smartphone con in sottofondo il brano L$d di Luclover in precedenza aveva postato selfie in topless, mostrando il seno nudo coperto soltanto da alcune emoji allo scopo di evitare la censura da parte dei socia. Ed altri video sulla falsa riga dell’ultimo, tra mosse audaci, sguardi provocanti e primi piani esagerati. Difficile capire cosa davvero si celi dietro a questa scelta anche se, trattandosi di Madonna, i fan sono consapevoli del fatto che la provocazione faccia parte del suo Dna. Ma ad oggi i commenti negativi sono drasticamente aumentati sulle sue pagine social e sempre più persone chiedono che faccia un passo indietro e torni anzitutto a parlare di musica.