Lady Diana, accade tutto nella quinta stagione di The Crown | Il dettaglio che sta facendo discutere

C’è una grossa differenza tra l’attrice che interpreta Lady Diana in The Crown e la principessa. Accade tutto nella quinta stagione

Anche se l’attrice che interpeta la compianta Lady D è stata definita ‘una Diana perfetta’ per la sua enorme somiglianza con la principessa, c’è un dettaglio che le differenzia moltissimo e, i più attenti fan della serie televisiva The Crown, non ci hanno impiegato molto tempo per scoprirlo. Elizabeth Debicki ha realizzato moltissime prove dei costumi e studiato fin nei minimi dettagli la voce di Diana per immergersi appieno nel personaggio, non solo dal punto di vista esteriore ma anche della personalità, del carattere e di quel ‘senso di solitudine’ che stringeva la principessa durante la sua vita trascorsa tra le mura di Buckingham Palace.

Lady Diana e The Crown: attenzione al dettaglio della quinta stagione

I risultati sul piccolo schermo sono notevoli: l’attrice figlia d’arte (il padre e la madre sono due ballerini) nata nel 1990 ci riesce alla perfezione incantando e stupendo nel suo ruolo di Diana Spencer nella quinta stagione della serie televisiva. Ma l’unica e sostanziale differenza si nota nel momento in cui viene inquadrata accanto al principe Carlo, interpretato da Dominic West.

Ebbene osservando con attenzione alcune inquadrature il dettaglio appare ben evidente: pur essendo assolutamente credibile in veste di Diana, non può passare inosservata una caratteristica del suo corpo che, anche lavorando con le inquadrature ed i giochi prospettici, è difficile ‘nascondere’ anche se gli autori hanno lavorato in modo specifico a questo particolare. Stiamo parlando della sua altezza: Elizabeth Debicki è davvero altissima, molto più della compianta principessa, che era comunque piuttosto alta.

Lady Diana, la particolare decisione degli autori per “non farlo notare”

Infatti Diana misurava 178 cm, esattamente come il marito Carlo ed è anche per questo motivo che era solita utilizzare calzature basse dal momento che anche un tacco poco pronunciato l’avrebbe comunque fatta sembrare più alta del consorte. Ma l’attrice raggiunge addirittura i 191 cm contro i 183 di Dominic West, una differenza davvero importante che si noterebbe subito mettendoli uno accanto all’altra. Da quì la decisione di prestare attenzione al dettaglio evitanto di rapprtesentare i due attori a figura intera vicina. Anche se in alcune situazioni non è stato possibile fare a meno di questa inquadratura e la differenza a quel punto risulta davvero evidente. Accade ad esempio in una delle prime scene dell’ultima stagione quando Diana e Carlo si trovano in aeroporto e si vede Lady D ‘sovrastare’ il principe ereditario. Infine una piccola curiosità: che l’altezza sia di famiglia lo si evince anche nelle stature di Harry e William: il marito di Kate infatti è alto 191 cm mentre Harry è solo lievemente più basso, 185 cm.