Saman Abbas, clamorosa svolta nel caso: arrestato il padre | L’accusa non è di omicidio

L’arresto del padre arriva a distanza di oltre un anno e mezzo dalla scomparsa della giovane Saman Abbas

Una svolta importantissima quella avvenuta nel caso di Saman Abbas, la giovane pakistana scomparsa il 30 aprile del 2021 in circostanze misteriose.

Il padre della 18enne, dopo mesi di latitanza, è stato arrestato in Pakistan per frode.

A dare la notizia in esclusiva è stato Quarto Grado, che a sua volta avrebbe appreso la notizia da fonti interne alla polizia del Punjab.

Shabbar Abbas, questo il nome dell’uomo, è stato tratto in arresto dalla polizia distrettuale pakistana per aver messo in piedi una frode ai danni di un connazionale di circa 20mila dollari.

Abbas si è poi dato alla latitanza dopo le accuse riguardanti la scomparsa della figlia 18enne.

Si cerca ancora, invece, la moglie dell’uomo e madre di Saman, Nazia Shaheen.

Era da oltre un anno che l’Italia richiedeva la cattura e l’estradizione dell’uomo.

Quest’ultimo, si apprende sempre da Quarto Grado, viveva la sua vita tranquillamente nel Paese d’origine.

La trasmissione, infatti, lo aveva mostrato mentre partecipava a un evento pubblico in Paese come nulla fosse.

La svolta è poi arrivata solo quando il Pakistan ha valutato di portare avanti l’ordine di cattura nazionale nei confronti del padre della giovane Saman.

Saman Abbas, dalla scomparsa alla cattura del padre

Una storia certamente complessa, quella della scomparsa di Saman, nella quale tuttavia fin dai primissimi giorni ha visto la famiglia al centro delle indagini italiane.

La ragazza di 18 anni viveva con la famiglia a Novellara, nella provincia di Reggio Emilia, quando è scomparsa nella notte fra il 30 aprile e il 1° maggio.

Ad allertare le forze dell’ordine non era stata la famiglia ma il suo fidanzato, Saqib.

La ragazza, si apprenderà nelle prime fasi delle indagini, era promessa sposa in Pakistan a un cugino, ma aveva sempre rifiutato il suo destino imposto.

Per tale ragione aveva deciso di scappare già un anno prima, denunciando la famiglia ai servizi sociali per i maltrattamenti subiti e per l’imposizione del matrimonio contro la sua volontà.

Da quella segnalazione la giovane era stata condotta presso un centro protetto per minori dove era rimasta fino all’11 aprile 2021, data nella quale aveva fatto ritorno a casa per recuperare documenti e passaporto, sequestrati poi dalla famiglia.

In quella fase fu fondamentale il messaggio inviato dalla madre che, con un tranello e con l’inganno, l’aveva pregata di tornare a casa con la sua famiglia, facendo leva sui sentimenti della giovane.

Saman, però, decide di denunciare ai Carabinieri il sequestro dei documenti da parte della famiglia: è il 22 aprile 2021.

Il 5 maggio le forze dell’ordine si recano presso l’abitazione della famiglia.

I genitori, però, non sono in casa: ad accogliere i Carabinieri è il fratello più piccolo della giovane e lo zio, Danish, i quali riferiscono che la coppia è rientrata in Pakistan a causa di una zia che stava male.

E’ il 30 aprile quando Saqib riferisce alle forze dell’ordine di aver ricevuto un messaggio vocale nel quale Saman rivela di avere paura per la sua incolumità e di aver sentito dentro casa dai genitori un piano per ucciderla e farla fuori.

La ragione? Preservare la dignità della famiglia.

E’ sempre Saman a chiedere al fidanzato di rivolgersi alle forze dell’ordine qualora lei non dovesse farsi sentire per le successive 48 ore.

Dopo la fuga dei genitori in Pakistan, che partono senza Saman, i Carabinieri avviano le indagini, che vedranno coinvolti tutti e 5 i famigliari con l’accusa di omicidio in concorso e occultamento di cadavere.

A far scattare il dubbio ulteriormente un filmato, ripreso dalle telecamere di sicurezza il 29 aprile, che mostra 3 persone incappucciate dirigersi con un secchio, una pala e un piede di porco verso l’azienda agricola del padre dove, si ipotizza, sarebbero stati messi i resti della 18enne.

In quel momento scatta un mandato di arresto europeo.

Vengono catturati dopo la fuga il fratello minore di Saman e il cugino Ikram.

Ascoltato in audizione protetta davanti al gip di Reggio Emilia, il fratello 16enne rivela che a uccidere Saman strangolandola potrebbe essere stato lo zio Danish.

E’ sempre il fratello a riferire di un litigio fra la sorella e i genitori, durante il quale Saman chiedeva al padre i documenti, mentre lui continuava a chiederle se c’era qualcuno che la giovane voleva sposare.

Quest’ultima, però, aveva solo l’intenzione di andare via di casa.

Come riportato da SkyTg24, a quel punto il padre Shabbar avrebbe chiamato lo zio Danish. Entrambi sarebbero poi usciti e poi tornati con lo zaino che Saman aveva preso prima di andare via. Lo zio avrebbe suggerito, si legge sempre su SkyTg, di nascondere lo zaino alle telecamere dell’azienda. Shabbar, in seguito, avrebbe manifestato un malore per poi iniziare a piangere. Movimenti, questi, che sarebbero stati confermati dalle telecamere dall’azienda.

Il corpo della giovane, nonostante le ricerche a tappeto condotte nella zona, non è mai stato ritrovato.

Lo zio Danish, considerato dagli inquirenti non solo l’esecutore ma anche la mente dell’omicidio, è stato tratto in arresto il 22 settembre del 2021 in una periferia parigina.

Un anno dopo a Barcellona viene invece arrestato l’altro cugino di Saman.

E’ il 22 aprile 2022 quando la procura rinvia a giudizio i 5 indagati, ma mancano i genitori di Saman.

La Procura porterà in Tribunale tutte le prove raccolte nel corso delle indagini il prossimo 10 febbraio 2023.

A settembre di quest’anno è emerso come circa un mese dopo la scomparsa di Saman il padre, intercettato durante una telefonata a un parente in Italia, avrebbe confessato l’omicidio, dichiarando di aver ucciso la figlia per salvare il suo onore e la sua dignità.

La registrazione è agli atti del processo.