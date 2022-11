Amore Criminale: la storia di Janira D’Amato, uccisa da quello che era il suo primo amore

Nell’appuntamento di questa sera la storia di Janira D’Amato, uccisa nel 2017 dall’ex fidanzato Alessio Alamia

Torna il consueto appuntamento di Amore Criminale, che andrà in onda oggi su Rai 3 in prima serata.

Questa puntata è dedicata al ricordo di Janira D’Amato, uccisa nel 2017 dall’ex fidanzato, e verrà raccontata, anche in questo caso, dalla conduttrice ed ex giornalista del TG1 Emma D’Aquino nel format della docu-serie.

Amore Criminale, il ricordo di Janira D’Amato, uccisa dal suo ex fidanzato

La vittima di oggi dell’amore criminale è Janira, giovane donna uccisa dall’ex fidanzato Alessio Alamia.

Janira perde la vita giovanissima a soli 21 anni per mano dell’uomo che avrebbe dovuto proteggerla, nonché suo primo amore.

La loro storia inizia quando i due erano poco più che adolescenti.

I due si incontrano e, come spesso accade, sembra che le due metà della mela coincidano alla perfezione.

Janira trova in Alessio il primo, grande amore: è grazie a lui che si sente bella, amata capita e voluta.

Lui, dal suo canto, trova in Janira l’unica persona al mondo non solo in grado di capirlo, ma anche di accettarlo così com’è.

Il ragazzo, infatti, è provato da un’infanzia dolorosa che gli lascia una ferita che solo lei riesce a risanare.

Quella che sembra la perfetta storia d’amore, però, inizia a rivelarsi come un vero e proprio incubo.

Alessio inizia a diventare ossessivo nei confronti di Janira: la controlla, decide lui per entrambi e, soprattutto, è lui a decidere per lei.

Come spesso accade nei rapporti di questo tipo, per poter esercitare il pieno controllo su di lei, dopo averla riempita di complimenti, inizia ad umiliarla, ad offenderla e a denigrarla.

Non solo non la fa sentire all’altezza, ma la porta al totale isolamento, altro elemento ricorrente in queste relazioni di abusi psicologici.

Janira, per amore, accetta quella situazione e non si ribella ma, dopo tre anni di relazione, un evento cambia la situazione radicalmente.

La ragazza decide di realizzare il suo sogno: quello di iscriversi a un corso di pasticceria.

Una scelta normalissima, ma che Alessio non vive come tale.

L’occasione che Janira possa diventare indipendente di nuovo turba Alessio, che vive quella scelta come un abbandono arrivando persino a minacciarla di suicidarsi.

La 20enne è irremovibile, e non cede alle pressioni psicologiche del fidanzato.

La situazione peggiora con il passare del tempo fino a quando il 7 aprile del 2017 arriva la tragedia.

Dinanzi all’ennesimo rifiuto di Janira che non vuole, in alcun modo, rinunciare al suo sogno, Alessio la colpisce con ben 49 coltellate.

La vittima, purtroppo, non ha neanche il tempo di difendersi e muore nel giro di pochissimi minuti.

Dopo la fuga l’omicida viene convinto dalla nonna a costituirsi.

Verrà condannato all’ergastolo per omicidio premeditato in via definitiva dopo il rinvio a giudizio.