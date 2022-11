Doppia tragedia: papà muore di infarto e il figlio di fame | Il drammatico dettaglio sul ritrovamento

L’ipotesi al momento più accreditata dagli inquirenti è che l’uomo sia deceduto per primo e, di conseguenza, il piccolo sia morto di stenti. I parenti se ne accorgono dopo nove mesi

Una notizia di cronaca che lascia i brividi quella che arriva da Geneva, nello stato di New York, dove si è consumata una tragedia famigliare che ha fatto, purtroppo, il giro del mondo.

La vittima di questa tragedia è David Conde, affetto da malattie cardiovascolari.

L’uomo, di 59 anni, è deceduto di infarto, ma l’aspetto drammatico di questa vicenda riguarda le sorti del figlio, un bimbo di due anni rimasto solo in casa.

I corpi sono stati rinvenuti a distanza di mesi.

Tragedia in famiglia, muore il padre e poi il bimbo di due anni: cosa è successo

La tragedia è avvenuta lo scorso febbraio, quando David Conde è deceduto a causa di un infarto.

L’uomo, come anticipato, era già affetto da problemi di salute cardiovascolari.

Conde, tuttavia, non è l’unica vittima di questa vicenda.

Come riportato dalla NBC News, infatti, David Conde Jr, il figlio di soli due anni, sarebbe poi rimasto in casa da solo senza le cure di nessuno.

Il bimbo, per ovvie ragioni, non sarebbe poi riuscito a sopravvivere e sarebbe dunque deceduto a causa della fame.

Una morte, dunque, che come dichiarato dalla polizia locale è stata secondaria, e dunque accidentale.

“Si ritiene che il signor Conde sia morto per primo e che il bambino non sia stato in grado di ottenere alcun nutrimento dopo la morte del padre”, si legge nella dichiarazione.

L’ultima volta che padre e figlio sono stati visti risale al 22 gennaio scorso, dunque pochi giorni prima dell’infarto dell’uomo.

La polizia ha confermato che non vi sono stati segni di effrazione nell’abitazione.

La morte del padre, dunque, sarebbe stata “naturale”, e avrebbe causato di conseguenza quella del piccolo che, rimasto da solo, è deceduto di conseguenza di stenti.

I corpi sono stati rinvenuti a ben 9 mesi di distanza dall’accaduto: per la precisione, i fatti sarebbero avvenuti attorno al 15 febbraio scorso.

Le forze dell’ordine erano state allertate dopo che nessuno dei famigliari era riuscito a contattare il 59enne per più di una settimana.

Quando poi gli agenti sono giunti presso l’abitazione, hanno notato che quest’ultima era chiusa a chiave.

La presenza di un catenaccio ha reso impossibile anche al portiere di aprire, ragione per la quale le forze dell’ordine hanno dovuto fare irruzione.

“Non c’erano segni di colluttazione nella residenza. Non abbiamo motivo di credere che qualcun altro fosse nell’appartamento quando sono morti”, ha dichiarato lo sceriffo ad alcune emittenti televisive locali.

La polizia ha poi aggiunto un commento sull’accaduto:

“È stata una scena molto difficile per noi su cui lavorare. Non è qualcosa che vediamo tutti i giorni. Non è piacevole. È stato molto inquietante”.

Non si hanno notizie di alcun tipo, invece, sulla madre. L’uomo, stando a quanto riportato da NBC News, aveva la custodia totale del figlio.