“La nostra famiglia si allargherà”: la gioia di Antonella Clerici | La conduttrice l’ha confermato in diretta

Nell’ultimo periodo abbiamo visto come i programmi di cucina siano decisamente aumentati, dato il grande interesse dei telespettatori nel conoscere i dettagli e i segreti delle pietanze più gustose e ricercate.

Nonostante la vasta scelta, l’apprezzamento per E’ sempre mezzogiorno continua ad essere molto elevato, anche grazie alla bravura della conduttrice del programma, Antonella Clerici. E’ sempre mezzogiorno ha preso il via il 28 settembre 2020 su Rai 1 e con il passare dei giorni ha conquistato una platea di fan sempre più vasta: in molti non si perdono nemmeno una puntata del programma in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:55 alle 13:30.

Durante ogni puntata gli ospiti e il cast in studio cucinano ricette tipiche delle loro terre, svelandone ogni aspetto. Ma non finisce qui, perché durante E’ sempre mezzogiorno anche il pubblico a casa può diventare protagonista grazie ai giochi telefonici a tema cucina: Pentola o dispensa, ad esempio, ma anche I 5 indizi, Scrosta e vinci, Il gioco del cassetto e molti altri ancora.

Per farla breve, quella di E’ sempre mezzogiorno è davvero una splendida famiglia, a cui vengono aggiunti di tanto in tanto dei pezzi nuovi per renderla sempre più solare, allegra e divertente.

E’ sempre mezzogiorno, cast in festa: sta per arrivare una bambina

Proprio in una delle ultime puntate Antonella Clerici ha svelato che la famiglia del programma di cucina è destinata ad allargarsi ulteriormente. Arriva un nuovo cuoco? Ci sarà qualche altro membro nel cast? Niente di tutto questo.

La conduttrice ha infatti svelato che una persona del cast aspetta un bambino: i telespettatori non hanno potuto fare a meno di notare tutta la gioia e la felicità della Clerici nel dare questa notizia.

“A proposito di cose belle. Oggi sappiamo che la nostra famiglia di E’ sempre mezzogiorno si allargherà. Perché una nostra collega aspetta un bambino”, ha detto la conduttrice, che poi si è immediatamente corretta.

“Anzi sarà una bambina!”, ha aggiunto Antonella Clerici, svelando così anche il sesso del nascituro. Al momento non è chiaro chi sia la persona in dolce attesa, ma di certo la notizia ha fatto gioire tutto il cast del programma in onda su Rai 1.

L’invito di Raoul Bova: “Torniamo al cinema”

A dimostrazione di come E’ sempre mezzogiorno sia un programma dove si trattano anche altri argomenti, nei giorni scorsi Raoul Bova – che impersonerà di nuovo Don Massimo nella quattordicesima stagione di Don Matteo, ndr – ha fatto una sorpresa nello studio di Antonella Clerici per presentare The Christmas Show, il suo film dedicato al Natale.

“E’ il momento di ritornare proprio al cinema – ha detto Raoul Bova al programma E’ sempre mezzogiorno – Infatti siamo venuti qui a Milano per un’anteprima. Vogliamo vedere la sala piena, sarà una grande emozione”.