Seppellita in giardino, la sua cagnolina ritorna in vita cinque giorni dopo | Cosa è successo a Maisie?

Resurrezione canina per uno Springer Spaniel che cinque giorni dopo si è ripresentato a casa della sua padrona come se nulla fosse accaduto. Ma cosa è successo realmente alla cagnolina?

Le suggestioni e i misteri che avvolgono le nostre esistenze non saranno mai troppi, lo sappiamo. Motivo per cui a volte ci sembra che episodi paranormali e inspiegabili governino le nostre vite senza una ragione valida. Eppure, per quanto possa apparire complicato a primo impatto, esiste sempre, più o meno, una spiegazione logica alle cose che ci accadono.

Insomma, non siamo sempre protagonisti di un romanzo gotico vittoriano, nostro malgrado. Eppure, una giovane ragazza inglese ha vissuto un’esperienza simile a causa della sua cagnolina. In una sorta di resurrezione canina, infatti, la sua Springer Spaniel dopo essere morta, è comparsa alla sua porta cinque giorni dopo, come se nulla fosse accaduto, destando però non poche preoccupazioni a Codie Hutton, la 26enne protagonista del nostro racconto, che non sapeva spiegarsi come fosse stato possibile.

Ma facciamo un passo indietro e cerchiamo di capirne di più. La realtà, infatti, può essere ben più complessa di quanto la immaginiamo. E anche la morte apparente della cagnolina può nascondere, molto, ma molto di più.

Torna a casa Springer

Come dicevamo prima, ci troviamo in Inghilterra, più precisamente nel Suffolk. Come riportato dal ‘Daily Mail, Codie Hutton, una ragazza di 26 anni, era la padrona di Maisie, la cagnolina Springer Spaniel che ha fatto prendere un bello spavento a Codie. Lo scorso 5 novembre, infatti, la ragazza non ha trovato più Maisie, sembrava infatti essere svanita nel nulla di punto in bianco.

E’ molto probabile che quella sera Maisie sentendo i fuochi d’artificio, abbia cercato un rifugio sicuro per evitare il più possibile i botti. I rumori così forti, infatti, sono davvero deleteri per i cani che hanno un udito molto più sviluppato rispetto all’uomo. Così, inizia l’avventura di Codie e Maisie.

La 26enne, infatti, sperava che dopo i fuochi la sua cagnolina ritornasse a casa. Ma non va così. A questo punto, iniziano le ricerche per trovare Maisie, tanto che subito Codie dà l’allarme sui social. Su Facebook, la giovane scrive un post che raccoglie abbastanza segnalazioni e dopo qualche giorno, alcuni amici della ragazza contattano Codie per farle sapere che la sua cagnolina si trovava a Otley, un paesino vicino.

Eppure, mentre viaggiava verso Otley, Codie intravede sulla superstrada la carcassa di un animale che sembrava essere proprio quello di Maisie, malgrado l’avanzato stato di decomposizione. Straziata dal dolore, la ragazza torna a casa, dove seppellisce in giardino la sua cagnolina. Eppure, cinque giorni dopo accade l’impensabile: Maisie torna a casa, come se nulla fosse accaduto.

Lo shock di Codie, però, dura ben poco. Di chi è allora la carcassa di animale che riposa nel suo giardino, se la sua cagnolina è viva e vegeta? Riesumata, la giovane si accorge, come riportato sempre dal ‘Daily Mail’, di aver seppellito in giardino in realtà una volpe, molto simile a Maisie. Insomma, racconto strano sì, ma per nulla misterioso.