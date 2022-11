“300 euro per una notte”: una nuova sconvolgente rivelazione su Alessia Pifferi

Un vicino di casa di Alessia Pifferi ha raccontato a “Telelombardia” alcuni dettagli abbastanza intimi, e a tratti delicati, del loro rapporto che andava oltre l’essere semplici dirimpettai.

La storia questa estate della morte a causa di stenti Diana, subito dopo la morte in provincia di Catania di Elena, ha destato un polverone mediatico circa la genitorialità e il diritto, in questo caso, a essere madri per forza.

Eppure, ciò che ha stupito di più della vicenda, non è stato nemmeno che Diana sia morta a casa da sola mentre sua madre, Alessia Pifferi, era dal compagno. Ma il vuoto attorno la bambina. Non era un segreto, infatti, che per Alessia la sua bimba fosse un peso, uno sbaglio che le è costato troppo, cambiando irreversibilmente la sua vita.

Proprio per questo, non era nemmeno la prima volta che la Pifferi sedava Diana per potersene andare via tranquilla. Questa volta, però, il vaso di Pandora è stato scoperchiato e con esso tutta la fragilità di una donna che non sarebbe mai dovuta diventare madre. A torto o a ragione, non è questa la sede per decretarlo, fatto sta che una bambina ha conosciuto fin troppo presto la morte a causa degli errori degli adulti.

Questi errori, però, in una sorta di continua voracità mediatica, ci affascinano, al punto da volerne sapere sempre di più. E in questo senso, la televisione non ci delude mai. Intervistato da “Telelombardia”, un vicino di casa di Alessia Pifferi ha raccontato alcuni dettagli privati del suo rapporto con la madre di Diana.

Il lato nascosto di Alessia Pifferi

La trasmissione “Iceberg Lombardia” ha avuto in esclusiva il racconto del vicino di casa di Alessia Pifferi che ha confessato alcuni dettagli abbastanza intimi, e a tratti delicati, del loro rapporto che andava oltre l’essere semplici dirimpettai.

“Alessia Pifferi mi aveva chiesto se conoscevo qualcuno che poteva pagarla anche in cambio di sesso“, ha esordito così il vicino di casa. “Mi diceva che aveva bisogno di soldi. Conoscevo Alessia Pifferi, parlavamo attraverso la chat di Messenger. A inizio luglio, prima di essere arrestata, mi ha scritto: “prova a chiedere al tuo amico se vuole passare la notte con me, mi dà 300 euro. Devo per forza trovare quei 300 euro entro domani perché ho le bollette della corrente da pagare”.

Stiamo parlando di una donna in preda alla disperazione, divorata dai soldi che non bastano mai. “La Pifferi mi aveva chiesto se conoscevo qualcuno e io le ho mandato un mio amico, sapevo che non c’era problema per né per me né per lui. Quindi si sono organizzati ed è andato a casa di lei. Io non ho mai avuto a che fare con lo scambio di soldi tra lei e questo ragazzo, io non ho mai preso niente”, ci tiene a specificare il vicino, rigettando così tutte le accuse di un suo coinvolgimento.

“Le ho mandato questa persona due volte”, aggiunge ancora il vicino. “La prima volta l’ha pagata, la seconda quei 300 euro erano solo un prestito e Alessia Pifferi aveva detto che glieli avrebbe restituiti. Il ragazzo mi ha contattato per sapere quando la Pifferi gli avrebbe dato indietro i soldi. Ho scritto alla Pifferi, mi ha risposto il 13 luglio 2022 alle 18.58″.

Il messaggio inviato da Alessia, però, è sintomatico della sua condizione: “Mi ha scritto: “ciao sono in ospedale dal papà della bimba ha avuto un incidente. Su c’è la babysitter con Diana. Domani mattina vado io in banca. Subito”. Raccontava un sacco di balle”. E sui soldi aggiunge: “Quei 300 euro non glieli ha mai restituiti, perché dopo si è inventata un po’ di cose e l’ha tirata per le lunghe. Poi dopo c’è stato il casino. Non capivo bene cosa facesse, mi faceva vedere foto strane. Foto in cui era mezza nuda. E infatti aveva chiesto anche a me se volevo fare sesso in cambio di denaro”.