Era amatissima: grave lutto scuote i fan di Casa Surace | Addio alla star social

L’ultimo video nel quale è comparsa è di un mese fa: è morta una delle colonne portanti di Casa Surace, gettando i fan della serie di video social nello sconforto

Non sono ore facili per i fan di una delle serie di video social più amate dagli utenti del web. Stiamo parlando di Casa Surace, di fatto un gruppo di videomaker che ha dato origine, nel 2015 ad una factory e casa di produzione sfornando progetti che fanno leva sul mondo del “cinema, del teatro e dei nuovi linguaggi mutuati dalla rete”. Video amatissimi che hanno fatto decollare le visualizzazioni, oltre un miliardo quelle ad oggi totalizzate tra Facebook e Youtube. In queste ore però non sono i numeri a farla da padroni, bensì un grave lutto che ha gettato Casa Surace ed il suo pubblico nel dolore. Se ne va infatti una colonna portante, una persona che dopo aver fatto la casalinga per l’intera vita è diventata una vera star dei social e che ora in tanti piangono.

Grave lutto per Casa Surace, se ne va una persona molto amata

L’addio ‘social’ è per Nonna Rosetta, vera nonna di Peppe Polito (uno dei membri del ‘team’) e protagonista, da ben 7 anni, dei video realizzati dal gruppo di videomaker. “Addio nonna. Ti chiamiamo nonna, perchè per tutti noi sei stata veramente una nonna, oltre che la migliore amica. E oggi ci fa sorridere tra le lacrime chi ci fa le condoglianze, come fossimo tutti tuoi nipoti. Siamo sicuri che ora sei da qualche parte a preparare un ragù che pippitierà per tutte le ore che vorrai, e ti salutiamo con le ultime parole che hai detto per la nostra grande famiglia: “Stattaccort”. Ci stiamo accorti, tranquilla. Ciao, nonna Rosetta”.

Con queste parole hanno salutato Rosetta Rinaldi ma da tutti conosciuta come nonna Rosetta, scomparsa a 89 anni. Con una costante dose di ironia, nelle sue clip raccontava le usanze delle donne del Sud. Classe ’33 era nata a San Giorgio a Cremano trasferendosi da molto tempo a Sala Consilina, nel Salernitano. Il suo ultimo divertentissimo video è intitolato “I consigli di nonna sul risparmio energetico” ed è stato postato un mese fa totalizzando, su Youtube, quasi 200mila visualizzazioni. In queste ore in molti stanno pubblicando messaggi di cordoglio ed un ultimo saluto a Rosetta proprio sotto a quel video.

Come nonna Rosetta è entrata in Casa Surace

Tempo fa in un’intervista rilasciata a Il Mattino fu proprio lei a spiegare come sia nata questa particolare collaborazione: “È successo tutto grazie a mio nipote Beppe...è iniziato per gioco: una volta serviva al cast una donna anziana che interpretasse il ruolo della nonna del gruppo e mio nipote fece il mio nome. Dovevo girare solo un video, invece sono diventata la loro nonna ufficiale”.