Imprenditore italiano muore a Dubai: malore o omicidio? Il giallo ad una svolta

La Procura ha aperto un fascicolo sulla morte dell’imprenditore. Iscritta nel registro degli indagati la compagna, ma lei si difende

Si indaga sulla morte di Marco Mazzeschi, imprenditore di 44 anni deceduto in circostanze ancora da chiarire a Dubai, dove si trovava per motivi di lavoro con la compagna.

Un malore la prima pista seguita dagli inquirenti, che hanno tuttavia deciso come “atto dovuto” di aprire un fascicolo per omicidio preterintenzionale.

Iscritta nel registro degli indagati la compagna ma, come evidenziato dal Corriere della Sera, dalla Procura diretta da Roberto Rossi arrivano segnali di assoluta prudenza.

L’ipotesi iniziale, quella del litigio, è infatti ancora da verificare.

La Procura, tuttavia, si muove con estrema cautela, e l’indagine per omicidio è, come anticipato, un “atto dovuto” per poter procedere a esami più approfonditi sul corpo dell’imprenditore al fine di poterne constatare le cause del decesso.

Imprenditore italiano muore a Dubai: malore o omicidio?

E’ stata la sua compagna, una imprenditrice di Arezzo, a trovare l’uomo senza vita nella notte fra il 29 e il 30 ottobre nell’appartamento dove spesso si recavano per ragioni lavorative.

Stando a quanto ricostruito dalla donna, i due avevano partecipato a una cena fra soci ed amici, e il compagno non aveva manifestato alcun tipo di malessere.

Nella notte la donna si era poi alzata dal letto per bere recandosi al piano di sotto, dove, dopo aver trovato Marco esanime, ha prontamente chiamato i soccorsi.

L’ispezione superficiale del corpo non ha dimostrato alcun tipo di segno di violenza.

Per capire, però, cosa sia successo realmente a Marco sarà necessario attendere l’autopsia e l’esame tossicologico, i cui risultati saranno disponibili non prima di un mese.

La compagna, dal canto suo, nega che vi siano stati litigi di alcun tipo, ed è pronta a giurare che Marco abbia avuto un malore.

La donna si era recata al funerale visibilmente addolorata, per poi ricostruire a un cronista del Corriere di Arezzo le ultime ore passate con Marco prima della sua morte.

L’esposto di un famigliare dell’imprenditore, tuttavia, ha fatto scattare le indagini della procura di Arezzo che ha, di conseguenza, disposto l’autopsia.

Saranno tuttavia gli esami tossicologici, come anticipato, a rivelare i dettagli più importanti sulle possibili cause del decesso.

Tantissimi i messaggi di cordoglio per l’imprenditore, molto noto ad Arezzo e proprietario di una lavanderia industriale.

L’uomo, che abitava a Pescaiola, viene descritto dagli amici come una persona estremamente attiva e piena di interessi.

Laureato al Dams di Bologna nel curricula cinema, aveva una grande passione sia per il grande schermo che per la scrittura.

Marco era infatti anche giornalista, e si era occupato, in particolare, di cronaca sportiva.

Aveva dato vita anche a un suo brand di abbigliamento giovanile.

Su Facebook la compagna ha dedicato un post in suo ricordo: “Prima o poi ti lasceranno in pace, sorrido e vado avanti, io ho una cosa che gli altri non hanno, l’amore”.