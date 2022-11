“Sulla sedia a rotelle, intervento andato male”: il dramma del famoso attore italiano

“Guardo il mondo a mezza altezza”. Sono parole strazianti quelle del noto attore italiano che ha rivelato di essere in carrozzina da mesi per un’operazione il cui esito non è stato quello sperato

Un intervento andato male e una vita che è radicalmente mutata, guardando il mondo “a mezza altezza”. Sono rivelazioni sconfortanti e per certi versi drammatiche quelle che arrivano da uno dei volti più conosciuti e popolari del cinema e del teatro tricolori, il quale ha confessato di trovarsi da mesi, otto per la precisione, su una sedia a rotelle. E di fatto di non essere più autonomo, facendo i conti con uno stato d’animo “decisamente fragile”. L’esito di un intervento non è stato quello sperato e da allora l’attore si trova in carrozzina e viene sottoposto a terapie nella speranza che in futuro la sua situazione possa andare via via migliorando.

Il dolore del famoso attore italiano: “Da otto mesi su una carrozzina”

Ma dalle sue parole trapelano sconforto e tristezza: “Sto provando a riprendermi, fatto sta che guardo il mondo a mezza altezza, la riflessione e lo struggimento sono particolarmente forti. Sto facendo terapie per una operazione che non è andata bene, poi ne ho fatta un’altra”, ha spiegato non nascondendo il dolore che sta provando dal punto di vista mentale per la situazione che si sta trovando ad affrontare. I tempi di ripresa sembrano essere estremamente lenti per lui, che può fregiarsi di una carriera assolutamente incredibile con oltre 120 film alle spalle, decine di programmi televisivi e partecipazioni sul piccolo schermo e poi ancora spettacoli teatrali e una moltitudine di riconoscimenti. Basti pensare al David di Donatello conquistato per il film Per amore, solo per amore, di Giovanni Veronesi, trionfando come miglior attore protagonista. E ancora il Nastro d’argento per Willy Signori e Vengo da Lontano e quello conquistato per Le rose del deserto e La sconosciuta a La vera vita di Antonio H. Oggi l’attore ha 75 anni e l’ultima pellicola che lo vede nel cast è L’ombra di Caravaggio di Michele Placido.

La triste confessione: “Lavoro ma non sono autonomo”

Pur continuando a lavorare però, bisogna fare i conti con le difficoltà derivanti dagli interventi chirurgici ai quali si è sottoposto, almeno due. In un intervista rilasciata a Libero, l’attore bolognese ha spiegato: “Lavoro, faccio delle prove in teatro, vado ai concerti però non sono autonomo”. Avrebbe dunque sempre bisogno di un supporto al suo fianco. Stiamo parlando dell’immenso Alessandro Haber che ha voluto raccontarsi senza filtri rivelando quali siano, oggi, le sue condizioni di salute. Scatenando una immediata reazione dei suoi numerosi fan, speranzosi che nei prossimi mesi la situazione vada via via migliorando e che possa riprendere a camminare e muoversi in maniera autonoma.